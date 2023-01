“La Confessione”, Enrica Bonaccorti e la rivelazione spiazzante sulla truffa

La Confessione di Peter Gomez è diventato ormai un programma cult del piccolo schermo, con interviste sempre mirate e mai banali ai grandi nomi dello spettacolo (e non solo). Per l’ultima puntata della stagione, in onda venerdì 6 gennaio come sempre su Nove, il giornalista ha ospitato Enrica Bonaccorti. E non avrebbe potuto compiere scelta migliore: intervistare la conduttrice e scrittrice è come intraprendere un lungo e colorato viaggio nel mondo della televisione italiana, tra i grandi personaggi con cui ha collaborato ed episodi che sono rimasti nella storia. Tra tutti quello accaduto a Non è la Rai nel 1991, diventato un vero e proprio cult e sul quale la Bonaccorti ha deciso di togliersi un sassolino…

Enrica Bonaccorti e lo scandalo del Cruciverbone

Indimenticabile Non è la Rai, con le sue ragazzine talentuose pronte a mostrare le proprie doti canore e danzerecce, con la spigliata Ambra Angiolini che già allora prometteva bene e con una conduttrice come Enrica Bonaccorti che nel 1991 ha condotto quella che è rimasta un’edizione cult del programma ideato e diretto da Gianni Boncompagni.

La Bonaccorti ha fatto un balzo all’indietro nel tempo tornando a quel periodo senza dubbio positivo, ma che a un certo punto ha avuto una svolta inaspettata. La Confessione di Gomez è stata l’occasione per ripercorrere lo scandalo del Cruciverbone, talmente famoso da essere conosciutissimo anche tra i giovani che tutt’oggi ne parlano sui social (che allora non esistevano mica): una concorrente in collegamento telefonico da casa riesce a riempire tutte le caselle ma, arrivata all’ultima parola, dà la soluzione mancante senza neanche conoscere la definizione. La parola “eternit” probabilmente sarebbe diventata un #hashtag di tendenza, se tutto ciò fosse accaduto oggi.

Enrica Bonaccorti, la rivelazione sulla truffa a “Non è la Rai”

Enrica Bonaccorti non è una donna che le manda a dire e quel che è rimasto più impresso di quel fatidico episodio è proprio la sua reazione di allora. Senza neanche rendersene conto si lasciò andare in diretta all’esclamazione “Datemi una mitragliatrice”, non perse tempo a denunciare pubblicamente quello che a tutti gli effetti era un becero raggiro. Una truffa, come ha ribadito a Peter Gomez, ma aggiungendo de particolari finora inediti.

“Boncompagni non disse nulla o avrà fatto qualche battuta che adesso non ricordo sicuramente, lui volava sulle cose”, ha spiegato la conduttrice. Quello della Bonaccorti era stato uno spontaneo atto di coraggio, a ben pensarci, eppure a Mediaset non la presero affatto bene: “Quando finì il programma con tutti i festanti intorno, tutti che mi incoraggiavano, dicevano ‘Brava che hai fatto questo’, ‘Brava che l’hai detto’, mi sembrava ça va sans dire, no? Invece nella saletta con i capi, il capo ha detto… Cioè, non ha detto nulla, c’era tutto silenzio, allora io dissi ‘Beh, non mi dite niente?’ e il capotavola disse ‘Ma sai, potevi anche glissare, queste cose non fanno bene alla televisione’, queste sono le parole esatte”.

La risposta della conduttrice è stata a dir poco perfetta: “Queste cose non fanno bene alla televisione, ma non si fanno neanche in televisione né fuori, perché questa è una truffa!“. Non vien difficile immaginare come mai la Bonaccorti lasciò subito dopo la conduzione dello show…