“Isola dei Famosi”, la verità del fratello di Simone Antolini su Cecchi Paone

Fanno parte degli accoppiados dell’Isola dei Famosi e si stanno distinguendo per il loro carattere. Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono una coppia da ormai un anno, traguardo importantissimo che hanno festeggiato proprio in Honduras, ma ora – a parlare – è il fratello del giovane fidanzato del giornalista, Elvis, che rivela qualcosa in più sul loro rapporto.

Isola dei Famosi, le parole di Elvis Antolini su Cecchi Paone

Elvis Antolini, fratello di Simone, è stato uno degli ospiti di Isola Party. Proprio in quest’occasione, ha avuto modo di parlare della relazione d’amore che Antolini ha iniziato con Alessandro Cecchi Paone ormai un anno fa e che ha cercato di proteggere in tutti i modi. Non è infatti un mistero che abbia ricevuto una serie di insulti proprio per questa sua scelta di frequentare un uomo molto più grande di lui e, per questo motivo, ha deciso di schermare la sua famiglia dall’odio che si era scatenato nei suoi confronti. Basti pensare che non si conosce nemmeno il nome del suo paese d’origine, nelle Marche, dove i genitori gestiscono un’azienda agricola e un negozio di alimentari.

Incalzato dalle domande di Giorgia Palmas e Andrea Dianetti, Elvis ha comunque rivelato qualcosa di più sulla loro storia d’amore: “Vedere mio fratello in Honduras mi fa piacere, sono contento per lui e per Alessandro e spero che quest’avventura vada avanti. Mio fratello è molto competitivo e ama le emozioni forti come questa. Poi è stato il primo leader e ne sono fiero. Si sono conosciuti tramite Instagram e poi si sono visti, è nato tutto dalle conversazioni. A fare il primo passo è stato Simone”.

E ha continuato, specificando che le presentazioni in famiglia non sarebbero ancora avvenute: “Lo conosco solo io. La mia famiglia ancora no. Non è stato presentato per il momento. Con Alessandro sta così bene che non guarda nessun altro. Questo programma sarà una prova e ne usciranno più forti di prima”.

Il fratello di Simone Antolini ha già mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, partecipando a concorsi di bellezza come Mister Bello d’Italia e Mister Sanremo, dei quali ha conquistato anche il titolo.

Chi è Melissa e perché se ne parla

Nella puntata del 2 maggio dell’Isola dei Famosi, Simone Antolini ha ricevuto un disegno realizzato da una bambina di nome Melissa. Sul momento, il giovane concorrente del reality non ha rivelato la sua identità ma si è sciolto in lacrime, trovando l’abbraccio sicuro del suo fidanzato Alessandro Cecchi Paone.

Ad approfondire l’argomento è stato però il settimanale Nuovo, che ha rivelato di chi si trattasse. Sembra infatti che la piccola Melissa sia la figlia di Simone Antolini, avuta da una precedente relazione con una ragazza e della quale lui non ha mai parlato. Niente di strano, se analizziamo il comportamento che il giovane ha tenuto con la sua famiglia. Si è infatti dimostrato molto protettivo nei confronti di tutti, senza lasciare che la sua vita privata – resa pubblica dalle prime foto comparse sui giornali – intaccasse il suo rapporto con i genitori.