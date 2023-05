“Isola 2023”, “Cristina Scuccia mente per vincere”: l’accusa di Helena Prestes

Amiche? Non più. Le pesanti accuse di Helena Prestes verso Cristina Scuccia non lasciano più spazio a dubbi: il loro rapporto a Isola dei Famosi si è definitivamente rotto. E dire che sembravano così unite. Niente di nuovo, insomma, soprattutto se consideriamo l’approssimarsi della finale dalla quale uscirà un solo vincitore. Le dinamiche sono quindi entrate nel vivo e i naufraghi sono stati messi l’uno contro l’altro. L’ex suora non fa di certo eccezione e prosegue con il suo gioco, proprio come le contesta la modella brasiliana.

Le parole di Helena Prestes su Cristina Scuccia

“Ho scoperto che lei ha una persona che le piace, non so se è uomo o donna. Non so se sta con una femmina o un maschio – ha raccontato a Gian Maria Sainato – quando è finita la puntata si è arrabbiata dicendomi che le avevo fatto fare uno scivolone. Le ho detto che è la sua vita e non è mica una cosa di cui vergognarsi. Ripeteva che le avevo fatto fare una figuraccia, come se seguisse un copione, pura ipocrisia”.

Pare inoltre che la versione dei fatti nota a Sainato fosse completamente diversa. Così, Helena Prestes ha continuato: “Credevo dicesse la verità, perché da una ex suora non mi aspetto che dica una bugia. Per me lei adesso è un personaggio montato. Ha detto che è single? Non è vero. Lei non è proprio trasparente. La verità non la dice davanti alle telecamere. Sta costruendo la favola di una persona che rispetta il suo passato religioso, ma è tutta una cosa costruita. Non dice la verità per arrivare in finale e vincere”.

Le rivelazioni di Cristina Scuccia

I dubbi sollevati da Helena Prestes sono emersi a seguito delle dichiarazioni dell’ex suora in puntata, durante la diretta del 23 maggio, nella quale aveva specificato di avere nel cuore una persona molto speciale in Spagna, dove si è trasferita dopo aver lasciato la vita religiosa: “Questa persona vive in Spagna e basta con le domande, Ilary. Se mi sta guardando, le posso dire che mi manca. Sono un paio di mesi, da quasi poco prima di entrare nell’Isola. È un germoglio e come tale, i germogli vanno protetti. Non ne ho mai parlato per la mia situazione. Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento per questa cosa. In due anni sono successe tante cose e poco prima di iniziare quest’avventura ho conosciuto questa persona”.

Cristina Scuccia non ha specificato se si tratti di una donna o di un uomo, ma poco importa. Per Helena Prestes, sarebbe comunque tutto inventato con il chiaro intento di strappare un posto in finale e vincere. Il sodalizio tra le due si è perciò interrotto, con la modella brasiliana che ha affermato di essere rimasta molto delusa dal suo comportamento.

Di certo, l’ex religiosa ha dimostrato di essere caparbia e di avere le idee molto chiare. Ha addirittura rivelato, in una confessione a Marco Mazzoli, di aver sentito il forte desiderio di diventare mamma: “Sono in una fase della vita in cui non voglio etichette. Mi sento libera”.