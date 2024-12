Il clima natalizio è già terminato nella casa del Grande Fratello, considerando come l’ultima puntata del 2024 abbia avuto inizio con uno scontro decisamente agguerrito. Tutti contro Maria Monsé e sua figlia Perla Maria, ha annunciato Alfonso Signorini. Mai come questa volta il conduttore ha avuto ragione.

Le Non è la Rai contro Maria Monsé

È stata una settimana molto particolare per Maria Monsé e sua figlia Perla Maria. Le due sono state infatti accusate di giocare a fare le vittime per poter ottenere delle clip e, dunque, maggior visibilità.

Tutto ha avuto inizio a tavola a Santo Stefano. Stefania Orlando ha voluto fare chiarezza sulle condizioni della cucina, lasciata sporca da un “gruppo di persone”. Citate, madre e figlia hanno dato il via a una discussone protrattasi per giorni, il che non ha fatto altro che peggiorare la percezione di loro in casa.

In particolare si è concretizzato uno scontro a quattro, con dall’altra parte Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. In puntata i toni si sono tremendamente accesi, al punto da assistere a uno scontro faccia a faccia. Situazioni imbarazzanti, a dir poco, che Cesara Buonamici fa fatica a guardare dallo studio. Per un attimo si teme anche che si arrivi alle mani, con i concorrenti chiamati a dividere le donne adirate.

Tra le varie accuse, Maria Monsé viene tacciata di scatenare sua figlia in giro per casa, a caccia di informazioni. La 18enne si difende ma, intanto, a casa suo padre ha scritto una lettera nella quale chiede di dividerla dalla madre: “Deve fare il suo percorso”.

Nessuno si schiera in favore delle due, il che la dice lunga. Anche Eva Grimaldi, che ha più volte sottolineato di voler restare al di fuori di questa storia, ci ha tenuto a ribadire: “Voi aspettavate in camera di poter parlare con me, perché io vi porto le clip”.

La classe di Maria Monsé

In breve Maria Monsé si è ritrovata circondata da Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo. Quest’ultima è piombata in piedi per tirare via l’amica, temendo il peggio. Tutto ciò non ha fatto altro che esasperare l’attrice e personaggio televisivo che, al fianco di sua figlia, ha deciso di tirar fuori un bel po’ di storie private. Il risultato? Monsé è divenuta di colpo indifendibile.

Le Non è la Rai hanno sottolineato di non essere mai state sue amiche. Si sono viste due volte in 20 anni, hanno spiegato. Maria Monsé ha però dato la sua versione dei fatti: quando avevano bisogno di lei, andava tutto bene, ma ora al Grande Fratello è un tutti contro tutti.

Parlando di Ilaria Galassi, ha detto: “Quando stavamo registrando un programma, mi ha detto che non riusciva neanche a fare il provino per il Grande Fratello. ‘Amore, come devo fare, neanche un provino’. Ho dovuto chiedere il favore a un agente per telefonarti. Subito dopo mi ha chiesto anche per dei trattamenti al viso. Ho anche telefonato alla persona che lei mi aveva indicato, per non farglieli pagare”.

Il tempo di rivangare non è però terminato qui. Di Pamela Petrarolo ha infatti detto: “Mi chiamano solo quando hanno bisogno, queste care signore. Ho ancora un messaggio di Pamela, che mi aveva inviato quando faceva le assicurazioni, per chiedermi se potevo essere interessata. Sono andata da mio marito a chiedere la cortesia per capire cosa si poteva fare per assecondarla. Il tutto in un periodo in cui lei non stava facendo nulla nel mondo dello spettacolo”.

Dinanzi a tutto ciò, le facce di Luca Calvani e Cesara Buonamici, sono rapidamente divenute virali sui social. Generale imbarazzo per la Monsé, risultata la peggior difendente di sé stessa.