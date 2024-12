Lo spirito del Natale non sembra pervadere la casa del Grande Fratello, considerando il clima respirato nel corso della puntata di lunedì 16 dicembre. Alfonso Signorini ha dato il via a questo appuntamento partendo subito con una dura polemica, quella tra Jessica Molacchi e Luca Canovi. I due si sono ritrovati di colpo l’uno contro l’altra e in diretta l’imbarazzo è stato palpabile. E per il televoto? Fuori Stefano dalla casa del GF.

Jessica Morlacchi contro Luca Canovi. Voto: 4

Non è il momento più alto del Grande Fratello, di certo. Jessica Morlacchi è ancora una volta delusa profondamente dinanzi alle telecamere. Luca Canovi sostiene di non averla mai illusa e chiede rispetto per la sua storia d’amore con Alessandro, che al di fuori della casa osserva e presumibilmente si interroga.

Lei sostiene che certe attenzioni siano andate oltre e che quel bacio mancato dietro una tenda, insieme ad altre scene sotto le coperte, siano indice di un interesse. Il risultato? Con l’aiuto di Helena si è fatta largo l’idea in Luca che sia tutto un “teatro” per ottenere visibilità. Nulla viene risolto e il pubblico ha ora una scelta da fare: chi sta recitando tra i due?

Il passato di Shaila. Voto: 8

Criticata profondamente per i suoi atteggiamenti e le sue scelte, Shaila prosegue per la sua strada al Grande Fratello. Piaccia o meno, è stata estremamente coraggiosa nel parlare della sua storia sofferta. Piange mentre rivede il filmato in cui confessa esperienze passate, lontane nel tempo, che però hanno ancora un chiaro peso su di lei: “Non sapevo come comportarmi. Pur di non dire alla mia famiglia che non avevo soldi, facevo delle cose”.

Beatrice Luzzi riconosce il suo coraggio da donna libera e si congratula. È fiera di come si sia comportata con sua madre, mentre Cesara Buonamici suggerisce di “tirare una riga sul passato”. Alla fine viene rivelato cosa sua madre le ha detto all’orecchio: “Lorenzo è una brutta persona. È gay”. Lei ribadisce di non voler ascoltare altro che sé: “Difendo quello in cui credo. Difendo lui”.

Shaila incontra poi il padre di Lorenzo, che di fatto la accoglie in famiglia. Tutti non vedono l’ora di conoscerla e la rassicura sulle tante polemiche. Nel parlare poi con suo figlio, si dimostra sereno e pronto al consiglio, come ad esempio: “Shaila, la devi ascoltare”.

Il caso Emanuele-Zeudi. Voto: 4

Si è parlato molto all’esterno della casa di Emanuele e Zeudi. Lui ha a lungo ribadito d’aver scherzato con lei, senza di fatto chiedere scusa dinanzi al manifestato “fastidio”, a dir poco, di lei. La sua intenzione era “creare divertimento”. Lei ci tiene a utilizzare le parole giuste e spiega: “Non mi sono sentita violentata ma violata”.

Interviene Alfonso Signorini, che lo rimprovera per la sua mancata sensibilità. Ecco finalmente giungere le scuse, sotto il peso della diretta. Non si dispiace del gesto ma “se ti ha creato disagio”. La colpa un po’ si sposta, andando in direzione di chi pare avere una sensibilità eccessiva. Ci tiene poi a ribadire che il loro è sempre stato un bel rapporto, il che di fatto lo ha spinto a pensare che potesse prendersi certe libertà. Lei però lo blocca subito: “Entrare nel letto tra due donne e fare il solletico per me non è normale”.