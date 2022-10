“GF Vip 7”, una concorrente menziona Totti e la regia censura: cos’è successo

La Casa del GF Vip 7 è il luogo in cui – talvolta – vengono a galla dei piccoli segreti: confidenze notturne, sussurri, parole captate dai fan del reality show e riprese sui social. Ed è capitato anche ad Antonella Fiordelisi, che, mentre parlava con Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà, ha citato uno degli uomini più chiacchierati degli ultimi mesi: Francesco Totti. No, nella Casa non avvengono solo liti o scontri, ma è possibile anche intercettare – se così possiamo dire – delle confidenze davvero particolari.

GF Vip 7, le parole di Antonella Fiordelisi su Francesco Totti

Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti che si è conquistata la simpatia del pubblico. Tra le protagoniste della settima edizione del GF Vip, è stata una delle poche a sostenere Marco Bellavia. Sempre molto vicina a Edoardo Donnamaria, la Fiordelisi si è lasciata andare ad alcune confidenze, che hanno successivamente portato la regia a censurare. Cos’è successo all’interno della Casa?

L’ex Capitano della Roma – lo sappiamo bene – è stato al centro continuo del gossip negli ultimi mesi, dopo la separazione da Ilary Blasi e la sua storia con Noemi Bocchi. In occasione di un momento di relax, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, insieme a Giaele De Donà, hanno fatto il nome di Totti. Tuttavia, a incuriosire è stato proprio il comportamento della Fiordelisi.

Dapprima, infatti, la ragazza ha iniziato quasi a ridacchiare, e in seguito ha anche nascosto il viso nella spalla di Donnamaria. Una battuta della De Donà ha portato in seguito alla confidenza: “Mi ha scritto Totti“. Quando si è accorta di averlo detto, Donnamaria ha cercato di toglierla dall’imbarazzo, affermando un laconico “Non è vero“. Ma, ormai, tutti lo avevano sentito, compresa la regia, che ha subito cambiato inquadratura per “censurare” il momento, come sostenuto dagli stessi fan affezionati del reality show su Twitter.

Antonella Fiordelisi e Francesco Totti: cosa c’è di vero?

La dichiarazione di Antonella Fiordelisi è diventata immediatamente “virale”, e c’era da aspettarselo. Del resto, Totti non è solo un calciatore famosissimo, conosciuto in tutto il mondo, ma è anche al centro del chiacchiericcio in rosa per la sua vita sentimentale negli ultimi tempi.

Dopo lo stacco della regia da parte del GF Vip 7, alla fine non si è più scoperto altro: è altamente improbabile che Alfonso Signorini possa in qualche modo parlarne nella diretta. Dovremo attendere per una conferma, o una smentita, di questa “confidenza di troppo“.

Il legame tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al GF Vip 7

Quel che è certo, invece, è il legame tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due concorrenti del GF Vip 7 hanno subito trovato un’intesa e una sintonia, ma, in occasione della diretta del 27 ottobre, avevano litigato, fino a lasciarsi. Pace fatta qualche giorno dopo, in ogni caso, lasciandosi anche andare a un momento di intimità. Il sereno è tornato dopo un po’ di rabbia, incomprensioni e qualche battibecco, tanto che si sono scambiati delle promesse: “Sto meglio, è bello abbracciarti, mi dimentico tutto”. Del resto “stanno insieme” per il momento, o almeno così hanno deciso, e la Fiordelisi ha affermato di comportarsi “da fidanzata“.