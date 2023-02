Federica Pellegrini, look total black a “C’è Posta per te”: il dettaglio tutto da copiare

Nuova puntata di C’è Posta per te, nuovo look. Stavolta la gara è stata a colpi di total black, con una Maria e Filippi cinta in un tailleur dalle linee sobrie, semplice ma di grande effetto. Ma dobbiamo ammettere che l’ospite della serata le ha dato del gran filo da torcere: anche Federica Pellegrini, insieme all’inseparabile marito Matteo Giunta, ha indossato un completo nero che elegante è dir poco. E non è passato inosservato il dettaglio speciale del suo look, decisamente da copiare.

Federica Pellegrini “sfida” Maria De Filippi a “C’è Posta per Te”

Non ci piacciono le sfide, ma quando si parla di look tutto è concesso. Specialmente se a “scontrarsi” sono due donne come Maria De Filippi e Federica Pellegrini, rispettivamente padrona di casa e ospite dell’ultima puntata di C’è Posta per Te. Stavolta a dominare è stato il nero, colore che come si suol dire sta bene su tutto e che possiamo declinare in una miriade di modi. Perfetto sia per i look da giorno che per gli impegni serali, da quelli più informali fino agli eventi chic e che richiedono un dress code più raffinato.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

L’ex campionessa di nuoto, giunta in studio con l’inseparabile marito Matteo Giunta, ci aveva già incantato con lo splendido abito bianco indossato nel giorno delle nozze ma, ancora una volta, ha dimostrato di avere stile da vendere. Classe ed eleganza nel completo indossato a C’è Posta per Te, con un paio di pantaloni in velluto a vita alta e leggermente a zampa d’elefante (come quelli sfoggiati da Monica Bellucci qualche giorno fa) abbinati a una camicia di seta. Potrebbe sembrare “banale”, ma non lo è affatto come dimostra un dettaglio che non poteva passare inosservato: dei polsini di piume che fluttuano al metà avambraccio.

A completare il look ci hanno pensato le décolleté con tacchi a spillo, con fondo nero e un disegno di colore rosso, mentre al collo la bella Federica ha deciso di arricchire la scollatura con una collana a doppio filo con pietre e pendenti. Un mix di eleganza e freschezza che promuove la Pellegrini a vera regina di stile della serata.

“C’è Posta per Te”, Maria De Filippi sceglie il nero ed è splendida

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Se Federica Pellegrini ha incantato il pubblico di C’è Posta per Te con il suo look “piumato” e con la commovente storia di cui è stata protagonista insieme al marito, non è stata da meno la padrona di casa di uno dei programmi più longevi e amati di sempre. Maria De Filippi ha rinunciato al bianco, il suo colore “fortunato”, preferendo un tailleur nero in ogni suo elemento: dalla giacca con tasche laterali ai pantaloni a sigaretta, fino al top in seta.

Immancabili le décolleté nere con tacchi vertiginosi, che ormai sono un marchio di fabbrica dei look di Maria a C’è Posta per Te e in altri programmi come Tu Sì Que Vales. Stavolta ne ha indossato un paio in velluto, perfette per la sera e per slanciare la figura (che non guasta mai).