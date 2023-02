La madre dei Tavassi su Instagram contro il “GF Vip”: lo sfogo durissimo

Nella Casa del GF Vip le tensioni sono ormai alle stelle: gli inquilini del loft di Cinecittà sono ormai tutti contro tutti, divisi in fazioni sempre più agguerrite tra loro. Questo clima nervoso non piace più né al conduttore Alfonso Signorini né al pubblico, che sui social si sta scatenando contro l’edizione più lunga della storia del reality show. A intervenire anche la madre di Edoardo Tavassi, Emanuela Fuin, che si è lasciata andare su Instagram a uno sfogo durissimo contro il programma.

Emanuela Fuin, la madre di Tavassi contro il GF Vip: lo sfogo social

Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo Tavassi, ha difeso in più di un’occasione il figlio su Instagram, e anche questa volta è tornata a commentare le dinamiche del reality show, che sembra aver perso decisamente mordente tra il pubblico.

L’ex volto televisivo ha dato voce alle opinioni di gran parte degli spettatori e degli utenti sul web, che non stanno affatto gradendo i litigi sempre più frequenti nella Casa più spiata d’Italia, così come i provvedimenti considerati fin troppo blandi dal pubblico.

“Il GF vuole un clima ‘peace and love’ – ha esordito la Fuin su Instagram – però in ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri; toglie il GF Game Night che offriva sano divertimento; ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità”.

Le sue riflessioni non si sono fermate qui: “Il GF non ha mostrato un momento bellissimo ed emozionante come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi”.

La madre di Tavassi ha poi continuato a commentare la puntata, intercettando un’altra delle criticità della trasmissione: “La cosa più drammatica è che non esce nessuno in questo programma: pure il biglietto di ritorno a Sara! Faranno la finale in venti a questo punto…”.

GF Vip, il provvedimento di Alfonso Signorini

Manca poco più di un mese alla fine dell’avventura dei vipponi all’interno della Casa del GF Vip e l’atmosfera è sempre più pesante. Oltre ai litigi e alle discussioni ormai all’ordine del giorno, Alfonso Signorini è dovuto intervenire su episodi incresciosi avvenuti nelle ultime settimane, sui quali è diventato impossibile soprassedere.

Basti pensare ai toni esasperati delle discussioni, come quella che ha visto protagonisti Oriana Marzoli e Matteo Diamante, sfociata addirittura in accuse di razzismo, o l’eccessivo consumo di alcol della modella venezuelana, che ha dato vita a scene che lo stesso Signorini ha condannato. “Siete lì per divertirvi e per divertire il pubblico, ma secondo voi il pubblico si diverte a seguire queste scene? Vi confesso che io a volte cambio canale perché mi date fastidio, non lo dovrei dire ma lo dico. Siete un pessimo esempio”, ha detto il conduttore, annunciando un provvedimento per tutti gli inquilini.

Dopo i ripetuti scatti d’ira e gli atteggiamenti aggressivi dei vipponi il Grande Fratello ha deciso di agire, dimezzando per le prossime due settimane il budget per la spesa. Per gli utenti su Twitter però si è trattato di un provvedimento fin troppo contenuto: per molti infatti tutti gli inquilini sarebbero dovuti andare al televoto per l’eliminazione, facendo decidere al pubblico chi cacciare dalla Casa.