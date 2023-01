Chiara Ferragni, la foto di gruppo per Sanremo è un “caso” (con una grande assente)

Stiamo entrando nel “vivo” del Festival di Sanremo, e non si stanno preparando solo i critici, che hanno avuto modo di ascoltare in anteprima i brani della kermesse, ma anche le co-conduttrici. In particolare, una foto che Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram è diventata un vero e proprio “caso”, con una grande assente. Un selfie di gruppo, in cui sono presenti anche Gianni Morandi e Amadeus, ma non solo.

Chiara Ferragni, il selfie di gruppo per Sanremo

Manca poco, anzi, pochissimo: Sanremo è in programma dal 7 all’11 febbraio. E naturalmente è giunto il momento di iniziare a prepararsi, di provare, di fare gli ultimi “aggiustamenti”. Dopo l’annuncio di Amadeus, sappiamo anche i nomi delle altre co-conduttrici: Chiara Francini e Paola Egonu, che si aggiungono a Francesca Fagnani e Chiara Ferragni.

Proprio l’imprenditrice ha voluto condividere un selfie di gruppo su Instagram insieme ad Amadeus, Gianni Morandi, Chiara Francini e Francesca Fagnani. Una foto che vale già milioni, non solo di like. Virale in brevissimo tempo, il gruppo ha posato per questo selfie sul set fotografico ufficiale di Sanremo. Dopo le prime polemiche sul cachet, sulla beneficenza e addirittura sulle pretese che avrebbe avanzato l’imprenditrice digitale, una foto smentisce tutti i preamboli. E mostra un team più unito che mai.

La foto di Chiara Ferragni a Sanremo: perché è assente Paola Egonu

Manca ormai pochissimo, e dunque i preparativi sono entrati nel “vivo”. Non c’è tempo da perdere: i critici hanno ascoltato in anteprima i brani in gara al Festival, le co-conduttrici sono state annunciate, così come i super ospiti, i Black Eyed Peas. Così tutti iniziano a riunirsi per i primi scatti, ridefinire i dettagli. Ma c’è una grande assente nella foto condivisa dalla Ferragni: Paola Egonu.

“Siete pronti per Sanremo? Noi lo siamo”, ha scritto la Ferragni. E poi ha aggiunto: “Paola Egonu, ci sei mancata”. Dall’altra parte non è mancata la condivisione del post, con una scritta: “Tra poco sarò dei vostri”, ha detto la Egonu su Instagram. Insomma, le co-conduttrici hanno mostrato anche il loro grande affiatamento, indispensabile sullo schermo per la buona riuscita della kermesse. Ma la foto è diventata in qualche modo anche un caso e – come sempre – non sono mancate le polemiche.

Le “pretese” di Chiara Ferragni a Sanremo

“I capricci da diva di Chiara Ferragni”, così titolavano i giornali fino a qualche giorno fa, in una anteprima di Davide Maggio. “Pare che non abbia alcuna intenzione di posare con le altre co-conduttrici”. Le indiscrezioni dicevano che avrebbe presenziato solo in solitaria ai servizi fotografici, e non insieme alle altre co-conduttrici. Secondo le voci, avrebbe anche chiesto una stanza vicino alla sala stampa, in modo tale da potersi prendere qualche minuto per sé prima degli incontri con i giornalisti.

“L’avevano accusata di non voler posare con le altre co-conduttrici, e questa è la risposta”, hanno commentato i fan affezionati dell’imprenditrice digitale. In effetti, ha replicato nel miglior modo possibile, mettendo a tacere tutte le polemiche e soprattutto smentendo qualsiasi capriccio da diva: una bella mossa.