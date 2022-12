Spinalbese in lacrime al “GF Vip”: l’emozionante incontro con le donne più importanti

Dopo due ore di discorsi triti e ritriti sui triangoli (o presunti tali) di cui è attualmente protagonista, la puntata del GF Vip 7 del 5 dicembre ha preso una piega decisamente inaspettata per Antonino Spinalbese. Con un coup de théâtre, Alfonso Signorini è passato dal confronto con Oriana Marzoli alle discussioni con Edoardo Donnamaria, geloso della sua amicizia con la “fidanzata” Antonella Fiordelisi, fino a uno degli incontri più emozionanti che questa edizione del reality abbia vissuto finora: quello con le sorelle Assunta e Lucia, le donne per lui più importanti.

Spinalbese in lacrime al “GF Vip” per le sorelle

Una sorpresa inaspettata per Antonino Spinalbese, ma anche per il pubblico che – in modo del tutto imprevisto – ha visto l’hairstylist in lacrime al cospetto delle amate sorelle, Assunta e Lucia. Entrambe hanno speso parole meravigliose per il fratello, dicendosi orgogliose del suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia e sfatando una volta e per tutte i dubbi di chi lo ha definito “burattinaio”: “Tu sei fatto così, c’è poco da spiegare” ha detto la sorella maggiore. Nessuna finzione, quindi.

Spinalbese non si era mai visto tanto emozionato da quando è iniziata la sua avventura in quel di Cinecittà, come del resto è inevitabile quando tornano a galla argomenti a tratti dolorosi, come la morte prematura del papà e il suo diventare adulto troppo presto, facendo lui stesso da padre alla sorellina più piccola.

È stata proprio lei, la dolce Lucia, ad aver stupito tutti dimostrando un amore smisurato nei confronti di Antonino: “Mi vedi sempre come una bimba e questo lo sappiamo, però io voglio dimostrarti che sto crescendo e voglio che tu mi veda come una donna. Sono estremamente orgogliosa di te perché ti sei aperto tanto ed è una cosa che per me è fondamentale, anche parlando di papà che è sempre stato un argomento molto particolare. È una delle soddisfazioni più belle che potessi darmi”.

Spinalbese al “GF Vip”, le parole per Luna Marì (e Belen)

Potevano mancare i soliti riferimenti alla sua relazione passata con Belen Rodriguez? Naturalmente no, come del resto Signorini ci ha insegnato: mai perdere l’occasione per cogliere la palla al balzo e lanciare una frecciatina ad hoc. Era accaduto anche nella scorsa puntata ma stavolta – per una volta – i riferimenti alla ex vita dell’hairstylist sono stati tutt’altro che maliziosi.

Dapprima il conduttore ha sottolineato le somiglianze tra la sorella maggiore Assunta e la celebre ex di Spinalbese, poi ancora una volta è stata la dolce Lucia a dire parole che più belle non si potrebbe: “Luna non si è dimenticata di te. Sai il quadro che hai appeso nella sala? Lei lo indica e chiama ‘papà’. È identica a te. Sei un padre meraviglioso, non dimenticarlo mai. Sia con me che con Luna”.

Spinalbese conteso tra le donne della Casa

Antonino papà e fratello premuroso, ma anche “Casanova” del GF Vip 7. Le amate sorelle non hanno voluto sbilanciarsi sulle donne che se lo contendono da qualche settimana a questa parte, finché Assunta non ha pronunciato parole che hanno fatto sobbalzare perfino Signorini: “Lascia perdere Ferrari, Porsche e Lamborghini. Buttati sulla Fiat Uno!”. Una frase che resterà negli annali.