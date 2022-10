“GF Vip”, il dolore di Antonino Spinalbese: “Mio padre si è tolto la vita”

Nei giorni scorsi, Antonino Spinalbese aveva parlato di suo padre e dell’improvvisa scomparsa che lo aveva profondamente addolorato, avvenuta quando era ancora giovanissimo. Alfonso Signorini ha voluto affrontare questo delicato argomento nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, e in Casa sono pochi coloro che hanno trattenuto le lacrime.

Antonino Spinalbese, il dolore per il suicidio del papà

L’infanzia di Antonino Spinalbese non è sempre stata serena e spensierata. La separazione dei suoi genitori è stata difficile da affrontare: “Vedevo mia madre piangere e soffrire” – ha rivelato, parlando poi del trasferimento a La Spezia e della lontananza da suo padre. Poi, è accaduto qualcosa che ha cambiato per sempre la sua vita. Giovanissimo (proprio in quel periodo stava organizzando la festa per i suoi 18 anni), ha avuto il primo vero litigio con il papà. “Non sono più riuscito a recuperare, perché lui se n’è andato” – ha spiegato Antonino.

Quella mattina di tanti anni fa, quando la mamma lo ha svegliato per dargli la terribile notizia, il suo cuore si è spezzato: “Mio padre si è tolto la vita. Era andato in depressione, ma nessuno se ne era accorto. La depressione a volte non a voce, e questa è la cosa che più mi fa male. È un dolore che non potrà mai passare”. Con gli occhi lucidi per la commozione, Spinalbese ha ricordato le ultime immagini di suo padre e ha ripercorso quegli anni colmi di sofferenza, dove si è preso cura delle sue sorelle e della madre.

“Ho sempre finto che lui fosse nella camera accanto” – ha ammesso Antonino, che forse oggi per la prima volta è riuscito a lasciar andare davvero il papà. Alfonso Signorini ha voluto fargli una splendida sorpresa, consegnandogli una lettera di sua mamma. Parole dolcissime ed emozionanti, alle quali l’hair stylist ha reagito con lacrime di amore e tenerezza. Soprattutto quando la madre ha fatto cenno alla piccola Luna, la figlia che lui ha avuto con Belen Rodriguez. Da papà innamoratissimo, non ha potuto trattenere la commozione.

Belen, il messaggio per Antonino Spinalbese

Le sorprese per Antonino, in effetti, non sono finite qui. Alfonso Signorini ha contattato proprio Belen, con la quale ha un bel rapporto d’amicizia, per poter avere notizie fresche sulla bimba. “So quanto ti manca, è il centro della tua vita” – ha affermato il conduttore. E così ha portato un raggio di sole nella Casa, illuminando Spinalbese: il messaggio della sua ex è arrivato forte e chiaro, Luna sta bene e cresce a meraviglia, grazie anche all’amore della nonna che è sempre presente – ancor di più ora che lui è lontano per vivere questa esperienza incredibile al GF Vip.

“La tua piccola Luna è stupenda” – ha concluso Alfonso. Poi ha invitato Antonino ad aprire una busta a lui riservata, dove ha trovato la lettera scritta da sua mamma e una splendida foto che lo ritrae assieme alla figlioletta, due testimonianze dei suoi affetti più cari da tenere strette al cuore nei momenti più difficili. Spinalbese è così tornato dai suoi compagni d’avventura con una gioia infinita e un bellissimo sorriso spuntato tra le lacrime, rivolgendo il suo pensiero alle donne più importanti della sua vita.