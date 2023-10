Il ritorno di Annalisa ad Amici è stato un vero e proprio successo. Nello studio di Maria De Filippi la cantante è di casa e il rapporto con la conduttrice è rimasto ottimo. Ne è passato di tempo da quel secondo posto ottenuto nel talent, con tanto di Premio della critica. Ha collezionato numerosi successi da allora, reinventando anche la propria immagine. Il pubblico la segue con attenzione e la sua presenza in questa puntata di Amici, tra esibizione e giudizi, è stata molto commentata sui social. In particolare i fan si sono soffermati sul legame con Maria De Filippi, che le ha rivolto un gesto che non è affatto passato inosservato.

Annalisa ad Amici

Dopo aver dato un bel po’ di giudizi, è poi arrivato il momento per Annalisa di esibirsi. Microfono alla mano, la cantante è stata fermata da Maria De Filippi, che le ha chiesto di poter prima dire delle cose.

Molto orgogliosa dei propri studenti e soprattutto protettiva, ha scelto di mettere un po’ di puntini al posto giusto, così da evidenziare il percorso straordinario dell’artista: “29 dischi di platino, 12 dischi d’oro in carriera. Solo nel 2023 ha superato un milione di copie certificate”.

Parole che hanno messo un po’ in imbarazzo Annalisa, stupita del fatto che nell’ultimo anno si siano di fatto aperte le porte di una nuova fase della sua carriera. Maria però non ci sta e continua per la sua strada, dimostrandole tutta la sua ammirazione e affetto: “Sei sempre stata bravissima. Poi la gente, a volte, se ne accorge tardi, ma l’importante è che se ne accorga”.

Non un semplice recap di quanto già fatto e di ciò che arriverà, ovvero l’inizio del suo tour dopo il nuovo album, con il Forum di Assago già sold-out. Una lettera d’amore da parte di chi ha sempre creduto nel suo talento, forse anche più di quanto abbia fatto lei stessa.

Il gesto di Maria

Con un bel po’ d’emozione, esibendosi proprio lì dove tutto ha avuto inizio per lei, Annalisa ha cantato Ragazza sola. Mani che battono a tempo e pubblico impazzito per lei. Tutti le sorridono e cantano in coro, ma poi lo sguardo si incrocia con quello di Maria De Filippi.

Una madre adottiva e fiera, alla quale Annalisa si è rivolta concludendo il brano, quasi a dedicarle l’ultima frase: “Da quando ci sei tu non è più sola”. La conduttrice le ha così mandato un bacio, al quale la giovane ha risposto, sorridendo pienamente. Nei loro sguardi c’è tutto e sul web è grande la commozione.

Del resto è grande il segno che la De Filippi riesce a lasciare nella vita dei talenti che frequentano la sua scuola. Proprio Annalisa ne aveva parlato nei giorni scorsi a Radio Deejay: “La sento sempre vicina”.

Ha raccontato di come nei momenti più importanti, lei non sia mai mancata. Il legame non si è spezzato al termine del programma. È sempre stata la sua consigliera fidata, dice, così come un’amica con la quale semplicemente chiacchierare: “Lei è sempre stata di poche parole, ma in quelle due che ti dice… dopo stai già meglio”.