Polemica ad “Amici”, Primogenito scrive una canzone contro Maria De Filippi

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziata il 24 settembre e già montano le prime polemiche. Il programma di Canale5 si è confermato leader negli ascolti ed è seguitissimo anche sui social. A dimostrarlo è proprio il brano di Primogenito, scritto proprio come invettiva contro lo show che lo avrebbe scartato perché “senza conoscenze”. La canzone è già virale su TikTok, in cui ha raccolto centinaia di condivisioni e sembra proprio che il rapper non voglia fermarsi qui.

Le parole di Primogenito dopo l’esclusione da Amici

“Non è una storia che riguarda me”, puntualizza Primogenito sul suo profilo TikTok, che ha scelto come spazio per pubblicare la sua invettiva contro Amici di Maria De Filippi che – secondo lui – ammetterebbe solamente allievi con importanti conoscenze e portatori di drammi familiari. Non è il suo caso, a quanto pare, ma di certo l’occasione è stata quella giusta per ottenere nuovi consensi e nuovo pubblico. Una manna dal cielo, si direbbe, visto che il talent è seguitissimo anche sui social oltre che in tv, come dimostrano le condivisioni da un lato e gli ascolti dall’altro.

Di fronte a questa scelta, il pubblico si è comunque diviso, suscitando non poche polemiche in coloro che non la pensano come lui. Primogenito infatti sosterrebbe che nessuno degli ammessi avrebbe talento. Tra i figli di, quest’anno, troviamo Joseph Carta – Holden – di Paolo Carta e Rebecca Galli, mentre Petit è il nipote dell’attrice Nadia Rinaldi.

Il testo del brano di Primogenito

Le parole scelte per il suo brano parlano chiaro. Ce n’è per tutti, perfino per Maria De Filippi che sembra essere la responsabile della sua mancata ammissione. La conduttrice è però nota per essere al di fuori delle ammissioni, che affida agli esperti che, di anno in anno, si occupano dei casting.

La delusione di Primogenito è comunque stata tanta. Certamente sperava in una bella occasione per la sua musica, com’è accaduto per altri prima di lui, ma non è detto che la porta sia definitivamente chiusa. I casting sono infatti sempre aperti e anche le sfide per entrare nella Scuola. Le occasioni per entrare a far parte della classe, quindi, non mancano.

Oggi comincia Amici e non ti hanno considerato

Non funziona come credi, ti hanno illuso e poi scartato

Starai fermo sul divano, ma volevi avere un banco

Non sarà abbastanza bravo, oppure…

Non hai capelli afro colorati, non sei abbastanza personaggio per la De Filippi

E non hai fatto né Sanremo Giovani e nemmeno X Factor

Non hai fatto i capricci nelle schede e nemmeno sul palco

Non sei con l’etichetta o non hai il cognome americano

Poi non hai fatto il disco d’oro con i capelli di platino

Non fai musica commerciale e questo ti fa onore

Non parli dei tuoi drammi e drammi d’amore

E la critica non è la selezione più che giusta, ma il messaggio che fate passare

In ogni post su Instagram voi descrivete Amici come un programma per tutti

Quando già sapete bene chi saranno i vostri eletti.