Quella di domenica 17 novembre sarà una puntata molto ricca di contenuti per Silvia Toffanin. Nel suo studio di Verissimo, infatti, non ci sarà spazio soltanto per personaggi famosi. La vita privata dei Vip è spesso colma di dettagli sorprendenti, anche drammatici, ma quanto ha da raccontare Chiara Balistreri, una ragazza come tante, è un monito per l’intera società.

La storia di Chiara Balistreri a Verissimo

In questo Paese c’è ancora chi sostiene che parlare di femminicidio non sia utile. Spesso si sente argomentare in merito al fatto che, in fondo, la violenza è sempre tale e va condannata. Occorre però effettuare delle precisazioni e prevedere provvedimenti appositi. Un discorso che vale anche per le discriminazioni, che hanno portato negli anni il mondo LGBTQ+ a subire violenze di ogni sorta.

L’Italia registra cifre agghiaccianti relative agli omicidi di donne da parte di uomini violenti, nella maggior parte dei casi a loro legati. Padri, compagni, mariti, fidanzati, amici. Il ventaglio dell’orrore è molto ampio e per questo la storia di Chiara Balistreri deve far rumore e orrore.

Nell’ormai lontano 2022 la giovane ha denunciato l’ex fidanzato Gabriel per violenza domestica. Il giovane ha compiuto un sequestro di persona per ben due volte, eppure ha ottenuto gli arresti domiciliari a Bologna. Da qui è fuggito, scappando la prima volta all’estero e risultando latitante per due anni. Un mese fa però è stato arrestato e il sistema gli ha concesso nuovamente i domiciliari. Una storia che ha dell’assurdo, considerando anche come si sia verificata una nuova fuga.

La decisione di non porlo in carcere ha direttamente messo a repentaglio la vita di Chiara Balistreri, che ha deciso di riprendersi, registrando un video di denuncia forte: “Mi registro prima che mi uccida”. A Verissimo racconta la sua storia a Silvia Toffanin, che è quella purtroppo di tante donne. Anni di violenze e soprusi, fino a trovare il coraggio di dire basta, rischiando in prima persona contro un sistema che non tutela.

Verissimo, gli ospiti del 17 novembre

Ritroviamo il volto sorridente di Salvatore Esposito, il cui carattere è ben distante da quello del personaggio che lo ha reso celebre, Genny Savastano in Gomorra. Proseguono i progetti per l’attore, tanto sul fronte carriera quanto su quello della vita privata. A Verissimo però racconta soprattutto il suo ultimo lavoro editoriale, dal titolo Le streghe di Lourdes.

Si resta in ambito napoletano con Sal Da Vinci. Una staffetta partenopea per Silvia Toffanin, che accoglie il cantautore con al fianco suo figlio Francesco. Si parla molto di Sal per la sua Rossetto a caffè, che sta spopolando. Ci sono anche dei rumor su una possibile partecipazione a Sanremo. Stavolta, però, ci racconta il rapporto tra fama e vita reale, tra palco e famiglia. Altra intervista familiare con Anna Pettinelli e sua figlia Carolina, per poi ascoltare le storie di Iva Zanicchi, veterana della trasmissione ormai, e della ballerina Francesca Tocca.