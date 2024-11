Fonte: IPA Francesca De André

Il 10 novembre 2024 va in onda il secondo appuntamento della settimana di Verissimo, condotto come sempre dalla meravigliosa Silvia Toffanin, che ormai è una certezza per il contenitore pomeridiano del weekend di Mediaset. Tanti gli ospiti del 10 novembre, tra cui Claudio Amendola, Al Bano, Ornella Muti e tanti altri: scopriamo le anticipazioni.

Verissimo, anticipazioni e ospiti del 10 novembre

Uno degli ospiti più attesi della puntata del 10 novembre 2024 di Verissimo? Indubbiamente Claudio Amendola. “Dal grande schermo alla vita vera: il suo è da sempre un lungo viaggio tra le emozioni”, così è stato annunciato sui social di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Ovviamente, l’occasione è perfetta per parlare della seconda stagione de Il Patriarca, in uscita il 15 novembre su Canale5. Non solo: si discute anche del suo nuovo libro, in cui ripercorre la sua vita, ovvero Ma non dovevate andà a Londra.

“Oggi, che ho superato i sessant’anni, è sempre più forte in me il senso di gratitudine verso mia madre per tutto quello che mi ha insegnato, per ciò che mi ha fatto vedere, per gli sbagli che le ho visto fare e per quegli stessi sbagli che da lei ho ereditato. Perché si prende il pacchetto completo. E io sono grato di tutto, ma soprattutto di avermi reso un uomo libero di pensiero e di avermi insegnato il rispetto degli altri”, questa la descrizione e la dedica del libro di Amendola.

Dopo Amendola, a Verissimo torna anche Al Bano, ma questa volta in veste di scrittore: affronta insieme alla Toffanin la sua autobiografia, Il Sole Dentro. Anche Ornella Muti è presente nella puntata del 10 novembre 2024 di Verissimo, e c’è una dolce sorpresa, ovvero il nipote Akash. A seguire sono presenti Walter Zenga e il figlio Andrea, che parlano invece del loro rapporto ritrovato, e con loro è presente Rosalinda Cannavò, da poco mamma della piccola Camilla. La Cannavò con Zenga erano già stati ospiti a Verissimo per parlare dei primi giorni da neogenitori.

Ma non è finita qui: le interviste di Silvia Toffanin continuano con Francesca e Filippo De André e il loro legame e, infine, le ultime novità di Gemma Galgani in amore. Lei è ormai tra le grandi protagoniste di Uomini e Donne. Francesca De André potrebbe parlare anche del rapporto travagliato con il padre Cristiano, oltre che della disavventura di cui è stata protagonista negli ultimi giorni, dopo aver ingerito del detersivo al posto dello yogurt. Ed è dovuta persino intervenire nuovamente sulla questione a causa di alcuni hater che avevano messo in dubbio il suo racconto. “È stato un incidente casalingo in un momento sovrappensiero, avendo io la lavatrice in cucina”.

Dove vedere Verissimo e a che ora inizia

Il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin si riconferma sempre un successo: da anni, il doppio appuntamento è un vero punto di riferimento per Mediaset. Verissimo va in onda ogni settimana al sabato e alla domenica. Di sabato, dalle ore 16:30, mentre alla domenica dalle 16. Visibile in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta quanto on demand.