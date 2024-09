Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a Verissimo, i primi giorni da neogenitori

Un momento magico per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due, che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello VIP, sono una coppia molto affiatata, e da poco anche genitori della piccola Camilla. Proprio della loro primogenita, e di come il suo arrivo abbia stravolto le loro esistenze, l’attrice e il suo compagno hanno parlato nella puntata di Verissimo del 29 settembre.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, i primi giorni da genitori

La nascita di un bebè è un’emozione molto difficile da raccontare a parole per ogni genitore. Tuttavia, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno provato ugualmente a descrivere la loro nuova vita con la piccola Camilla, nata il 7 settembre. “Si dice che la gioia più grande per una mamma sia stringere il proprio piccolo tra le braccia, ma per me è stato altrettanto bello il momento in cui hanno dato Camilla in braccio ad Andrea. Una scena che non dimenticherò mai” ha spiegato l’attrice a Silvia Toffanin.

Zenga è stato infatti accanto a Rosalinda durante tutto il parto: “Io ero stanco, anche se in confronto a lei non era niente. Psicologicamente, assistere è difficile. Le ho tenuto la mano tutto il tempo, e poi ho tagliato il cordone ombelicale” ha spiegato il personal trainer.

L’ affiatamento tra i due non è venuto meno dopo aver lasciato l’ospedale: “Tornare a casa è stata un’emozione stranissima, perché è in quel momento che realizzi di essere diventato genitore. Noi stiamo ancora imparando ad esserlo, insieme. E insieme a Camilla” ha raccontato emozionata la Cannavò, che ha quindi tessuto le lodi del suo compagno: “Andrea mi aiuta tantissimo: è lui che riesce a far passare le coliche alla piccola con la sua mano magica”.

La dichiarazione di Andrea per la sua Rosalinda

Oltre ad essere un papà premuroso, Andrea Zenga è anche un compagno molto affettuoso per la sua Rosalinda. In questi giorni, infatti, ha voluto sorprendere la dua dolce metà con un regalo molto speciale: “Le ho regalato un anello che rappresenta tutta la mia gratitudine verso di lei. Per avermi regalato Camilla ma anche per tutto quello che mi ha dato. Sembra una frase fatta, ma è stata veramente fortissima. Ho un romanticismo un po’ particolare: quindi ho lasciato che a consegnarglielo fosse il nostro cagnolino”.

E Rosalinda ha ricambiato con parole dolcissime nei riguardi di Andrea: “Non mi sarei mai aspettata di incontrare una persona come lui. Siamo molto uniti, quello che ci diciamo è di non perderci, continuare a coltivare il nostro amore”. Un amore che, da alcune settimane, è diventato ancora più forte grazie alla nascita di Camilla: “Ho fatto un tatuaggio con la sua manina. Volevo tenere impresso questo momento prima che cresca” ha raccontato ancora l’emozionato papà.

Insomma, la relazione tra l’attrice di fiction siciliana e il figlio del celebre portiere della nazionale azzurra prosegue a gonfie vele, e potrebbe presto essere aggiunto un altro tassello alla felicità della coppia: secondo alcune indiscrezioni, infatti, i due potrebbero convolare a nozze. E pensare che, ai tempi del Grande Fratello VIP, in pochi avrebbero scommesso sul loro amore.