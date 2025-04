Fonte: IPA Alice Campello

Il salotto del weekend televisivo più amato dagli italiani è pronto per riaprire i battenti con una nuova puntata ricca di ospiti. Stiamo parlando di Verissimo, lo show condotto con garbo e sensibilità da Silvia Toffanin, che anche questa settimana promette di regalare momenti intensi e sorprese inaspettate. Ecco tutte le anticipazioni della prossima puntata.

Verissimo, le anticipazioni del 5 aprile

In esclusiva per Verissimo, Alice Campello torna a raccontarsi in un’intervista intima e sincera. Dopo aver attraversato momenti difficili, la modella e imprenditrice ha ritrovato il sorriso accanto al marito, il calciatore Alvaro Morata. I due, più uniti che mai, stanno vivendo un nuovo capitolo della loro vita a Istanbul, dove Morata gioca per il Galatasaray. Nello studio di Silvia Toffanin, l’influencer parlerà della vita da mamma, delle difficoltà di una famiglia che si muove tra continenti e della forza dell’amore che li ha tenuti uniti anche nei momenti più delicati.

Grande attesa anche per l’intervista a Micaela Ramazzotti, una delle attrici più eclettiche e talentuose del nostro cinema. Micaela è pronta a tornare sul grande schermo con 30 notti con il mio ex. A Verissimo, l’attrice ripercorrerà le tappe della sua carriera, ma anche della sua vita privata, che in questi mesi è stata al centro dell’attenzione per il difficile rapporto con l’ex Paolo Virzì.

Gli altri ospiti

Per la prima volta nello studio di Verissimo, arriverà anche l’energia travolgente di Carlos Diaz Gandia. Il coreografo spagnolo, diventato un vero fenomeno sui social, è conosciuto per il video virale in cui dirige Gaia nella coreografia del brano Chiamo io, chiami tu. Silvia Toffanin lo accoglierà per un’intervista inedita, in cui il coreografo racconterà la sua ascesa, il rapporto con gli artisti italiani e l’importanza dell’espressione attraverso la danza.

Tra gli ospiti più attesi anche Yari Carrisi Power, figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power, che si racconterà a cuore aperto. In un dialogo profondo con Silvia Toffanin, il secondogenito della coppia più amata della musica parlerà del peso di un cognome importante, del legame con la spiritualità e della sua visione del mondo. Direttamente dal serale di Amici, sarà ospite Raffaella, la ballerina recentemente eliminata. A Verissimo avrà modo di raccontare il suo percorso nella scuola, le emozioni del serale e i sogni che la animano per il futuro.

Infine, ci sarà spazio anche per un po’ di leggerezza con le simpatiche e affiatate sorelle Boccoli. Benedicta e Brigitta, tra le otto coppie protagoniste del nuovo reality di Canale 5 The Couple – Una vittoria per due, saranno in studio per raccontare questa nuova avventura. Un reality che promette colpi di scena, alleanze e tanta complicità, proprio come quella che unisce le due showgirl da sempre.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda su Canale5 dalle 16,30 e in contemporanea sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity. Il programma vivrà anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale dedicato al programma che raccoglie i commenti degli utenti ma rimane fruibile anche on demand nel giorni successivi alla messa in onda.