Francesca De Andrè ricoverata per aver bevuto detersivo: paura per l’ex gieffina

Un sorso che avrebbe potuto segnare la fine: Francesca De André, la ribelle erede del leggendario “Faber” e volto noto del Grande Fratello, è stata ricoverata d’urgenza dopo un episodio che rasenta l’assurdo. Su Instagram, l’ex gieffina ha rivelato di essersi trovata sull’orlo del baratro per una disattenzione domestica: confondendo un bicchiere di detersivo con dello yogurt, ha ingerito una dose di veleno che le ha quasi perforato organi vitali. Un episodio che accende i commenti, tra solidarietà e sospetti.

Il dettaglio tragico: un bicchiere di troppo e un dolore insopportabile

Lontana dalla ribalta televisiva, ma sempre in contatto con i suoi follower, Francesca De André ha scelto i social per svelare il suo incubo. “A casa tranquilla e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yogurt”, ha confessato. Un errore che le è costato un dolore da urlo, una corsa disperata in ospedale e, come lei stessa dice, la sensazione di un addio sfiorato. I dettagli sono brutali: il detersivo, racconta, ha aggredito fegato, intestino e stomaco, lasciando segni di un impatto che si avvicina al fatale.

Tra supporto e scetticismo: il popolo del web non perdona

In rete, la notizia è esplosa in un attimo, suscitando reazioni opposte. I fan non si sono fatti attendere, mostrando una vicinanza sentita e sincera, incoraggiandola verso una pronta ripresa. Ma il web è anche luogo di spietate domande, e i critici hanno subito avanzato dubbi: davvero si può confondere un bicchiere di detersivo con dello yogurt? Per alcuni, la drammaticità del racconto suona esagerata, un tentativo di enfatizzare un episodio maldestro.

L’ombra di un passato violento

Questa è solo l’ultima di una serie di battaglie che Francesca ha portato alla luce. Già protagonista di un dramma pubblico, la De André non ha esitato a raccontare della sua relazione tumultuosa con Giorgio Tambellini, culminata in un’aggressione tanto feroce quanto impensabile. Una storia di dolore che non si è chiusa solo con un post, ma in un’aula di tribunale, dove Tambellini è stato condannato per maltrattamenti. Francesca non si nasconde, e con ogni parola invita chi la segue a non accettare il silenzio davanti alla violenza.

Francesca ha raccontato come l’inferno sia iniziato subito dopo la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2019. “All’inizio non immaginavo quello che mi aspettava”, ha confessato in un’intervista. Col tempo, la relazione con Tambellini si è trasformata in un alternarsi di momenti sereni ed episodi di violenza improvvisa. Francesca descrive scene drammatiche: botte improvvise, prese alle spalle, calci e pugni che la lasciavano stordita e incapace di reagire. Davanti agli amici, però, si sentiva obbligata a nascondere tutto, inventando scuse per i lividi che le segnavano il corpo, una caduta accidentale, un incidente a cavallo.

Nel tribunale di Lucca, quest’anno l’ex compagno è stato condannato a tre anni e tre mesi per maltrattamenti e lesioni, una sentenza che lascia Francesca insoddisfatta. Subito dopo il verdetto, la De André aveva espresso pubblicamente il suo disappunto, ritenendo la pena inadeguata e dichiarando la sua intenzione di procedere anche in sede civile.