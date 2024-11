Francesca De André, il terribile incidente e il rapporto col padre Cristiano: “Mi fa rabbrividire”

Per la prima volta Francesca De André ha deciso di parlare in tv del terribile incidente che l’ha costretta a una corsa disperata in ospedale, quando ha per sbaglio ingerito un bicchiere di detersivo che le quasi perforato gli organi. Lo ha fatto nel salotto di Verissimo, dove ha avuto l’occasione di parlare anche del rapporto complicatissimo con il padre Cristiano in compagnia del fratello gemello Filippo, con il quale oggi ha un legame molto forte.

Francesca De André, il terribile incidente domestico

L’ex gieffina e figlia d’arte ha scelto il salotto di Silvia Toffanin per raccontare del gravissimo incidente domestico che le stava quasi costando la vita. Una distrazione che ha sottovalutato e che l’ha portata a correre in ospedale tra dolori insopportabili. “Ho avuto una disavventura. Mi è capitata ma grazie a Dio sto bene”, ha spiegato Francesca De André, dopo che qualche giorno fa aveva parlato dell’accaduto su Instagram.

“Ho ingerito per sbaglio il detersivo convinta che fosse yogurt, sembra assurda la dinamica ma è stato così”, ha raccontato alla padrona di casa con dovizia di particolari. “Ne avevo bevuto pochissimo. Immediatamente dopo ho cercato di sputarlo ma mi è entrato subito in circolo, ero da sola a casa e sono svenuta. Mi sono svegliata l’indomani che sudavo freddo e sentivo un dolore lancinante allo stomaco. Sono riuscita a chiamare l’autoambulanza e sono andata immediatamente in ospedale: mi hanno fatto una lavanda gastrica, una tac per vedere se ci fossero perforazioni. Ed era passato in tutti gli organi”, ha chiarito.

Una disattenzione che poteva avere gravi conseguenze, ma che per fortuna grazie alla corsa in ospedale non ha lasciato strascichi. “A parte il dolore… Tutto è bene quel che finisce bene”, ha detto a Silvia Toffanin.

La chiusura dei rapporti con il padre Cristiano

L’intervista a Verissimo è stata l’occasione per Francesca De André di parlare ancora una volta del rapporto difficile con il padre Cristiano. Questa volta al suo fianco c’era il fratello gemello Filippo, con il quale ha recuperato i rapporti dopo anni di lontananza e che oggi è una delle persona più importanti per lei.

Francesca e Filippo sono nati nel 1990 dalla relazione di Cristiano De André con Carmen De Cespedes. “Per un periodo ci siamo allontanati”, ha spiegato l’ex gieffina, che è finita in una casa famiglia quando i genitori hanno deciso di separarsi.

La loro è stata un’infanzia difficilissima, e per Francesca ancor di più, dopo un periodo di convivenza con il padre che le ha “causato tantissimi traumi”. Che il loro sia un rapporto complicatissimo è cosa risaputa, ma anche Filippo ha raccontato di essersi allontanato da Cristiano: “Non ho più rapporti. È sempre così: arrivi a un certo punto e crolla tutto, è sempre un ricominciare da capo, quindi per proteggermi, mi chiudo in me stesso”.

Durissime anche le parole dell’ex gieffina, che ha rivelato di aver preso una decisione drastica: “Ho deciso di rimuoverlo dalla mia vita, perché è una persona deleteria, mi ha fatto solo male”. E ha aggiunto: “Non ha mai dimostrato alcuna cura o premura nei miei confronti. Credo che abbia seri problemi umani. A volte mi chiedo come possa io essere sua figlia, perché, umanamente parlando, mi fa rabbrividire. Penso che anche solo la sua energia negativa mi possa creare problemi, vivo meglio così: sono arrivata a un punto dove ho anche smesso di voler insistere con le persone oltremodo nel convincermi o obbligarmi ad avere un rapporto perché ci deve essere”.

Per Francesca De André non è stato facile nemmeno il rapporto con la mamma, che ha recuperato nel tempo, tra alti e bassi. Ma senza dubbio oggi il legame con il fratello Filippo è quello più importante: “È l’unica persona della mia famiglia con cui voglio avere qualcosa a che fare e che scelgo ogni giorno nella mia vita”.