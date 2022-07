Valeria Marini torna in tv: dove e quando la vedremo

Fonte: IPA Valeria Marini

Inarrestabile e super grintosa, Valeria Marini continua ad essere una delle protagoniste più amate del mondo dello spettacolo. Solo qualche mese fa ha letteralmente travolto con la sua verve gli inquilini del Grande Fratello Vip, irrompendo a metà reality in un’edizione ricca di sorprese. E a quanto pare non ha alcuna intenzione di fermarsi: secondo alcune indiscrezioni, la showgirl sarebbe in rampa di lancio per una nuova trasmissione, stavolta per lei del tutto inedita.

Valeria Marini concorrente di Tale e Quale Show

Ci ha (nuovamente) conquistati nella Casa più spiata d’Italia, e ora Valeria Marini si prepara ad un’altra avventura: pare che sia ormai certo il suo debutto a Tale e Quale Show, la trasmissione musicale condotta da Carlo Conti. A darne notizia è TVBlog, che sta seguendo da vicino la composizione del cast di una nuova stagione che già si prospetta formidabile (o, utilizzando un linguaggio caro alla Marini, stellare). Insomma, il conduttore avrebbe fatto il colpo grosso: per lui sarebbe un’occasione imperdibile, e il pensiero già vola agli inevitabili siparietti che la showgirl ci elargirà accanto a Cristiano Malgioglio, confermato nuovamente alla giuria.

Valeria non è certo nuova al canto: nel corso degli anni ha dato più volte prova delle sue doti vocali, sin dai tempi dello storico Bagaglino. Ma in un’impresa di questo tipo non si era ancora mai cimentata. Ormai professionista di reality show, ha già partecipato all’Isola dei Famosi, alla sua versione spagnola Supervivientes, a Temptation Island Vip e a ben tre edizioni del GF Vip, battendo un record incredibile. Stavolta potremo vederla alle prese con sensazionali imitazioni sul palco di Tale e Quale Show, e se anche non dovesse rivelarsi un successo canoro, siamo pur certi che ci regalerà un grande spettacolo.

Tale e Quale Show, la nuova edizione

Confermato nei palinsesti autunnali di Rai1, il programma condotto da Carlo Conti torna per una nuova edizione che partirà il prossimo 30 settembre, con otto puntate straordinarie in compagnia di grandi protagonisti della tv italiana. Ed è proprio attorno al cast di Tale e Quale Show che si concentra la curiosità del pubblico: finora non ci sono state conferme, e pare che i provini abbiano preso il via da poco tempo. Tuttavia, le indiscrezioni hanno già iniziato a circolare, con il nome di Valeria Marini che sembra essere ormai una certezza. Ma cosa sappiamo sugli altri possibili concorrenti?

Si vocifera del fatto che Carlo Conti stia attingendo a piene mani dal GF Vip: i due programmi sono prodotti dalla stessa azienda, quindi non dovrebbe sorprendere troppo. Per un po’ si è parlato della possibile presenza delle principesse Selassiè, che nella Casa più spiata d’Italia hanno dato molto materiale di intrattenimento ai telespettatori. Ma le contrattazioni non sarebbero andate in porto, nonostante le tre sorelle abbiano dimostrato a più riprese di avere una grande passione per il canto.

Si sono inoltre fatti i nomi di Guenda Goria, Alex Belli, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli (che qualche settimana fa ha visto smentito il suo ruolo di opinionista al GF Vip nientemeno che da Alfonso Signorini). In attesa di conferme che finalmente vadano a definire il cast di Tale e Quale Show, non ci resta che fantasticare un po’ e sperare di poter incontrare ancora una volta i nostri beniamini in tv.