The Voice Kids, le pagelle della finale: Antonella Clerici impeccabile (10), Clementino showman (9)

Fonte: IPA The Voice Kids, Le pagelle della finale

La finale di The Voice Kids non è stata solo una gara, ma un viaggio fatto di emozioni, risate e momenti indimenticabili. I ragazzi sul palco ci hanno mostrato che il talento vero non ha età, e i giudici, con la loro esperienza e personalità, hanno saputo renderla ancora più speciale. Ecco come sono andati i protagonisti.

Nella finale, la competizione ha lasciato spazio a un’atmosfera di pura complicità. Tra un’esibizione e l’altra, i bambini si sono supportati e abbracciati, mostrando che, alla fine, la gara era solo un pretesto. Un clima di leggerezza che ha reso tutto più autentico e, diciamolo, più interessante. Alla fine, è stata Melissa a vincere, conquistando il cuore del pubblico con la sua potente voce e la sua straordinaria interpretazione.

Antonella Clerici. Voto: 10

Antonella Clerici è sempre la padrona di casa perfetta, ma in questa finale è riuscita a brillare ancora di più. Con un sorriso che non si è mai spento e quella sua delicatezza che riesce a toccare il cuore, è riuscita a farci sentire a casa. Non ha temuto di emozionarsi: quando Melissa ha cantato I Have Nothing, la sua reazione non è stata solo professionale, ma genuina. “Ci sono canzoni e voci che toccano le corde del cuore”, ha detto, e lo sentivamo tutti. Il suo look rosso scintillante, perfetto per il Natale, ha aggiunto quel tocco di magia che ha reso tutto ancora più speciale. È quella che ogni finale meriterebbe di avere al timone.

Loredana Bertè. Voto: 9

Loredana Bertè ha regalato una finale dove non c’era spazio per le finzioni. Si è emozionata come solo una persona che vive di passione può fare. Quando Melissa, con la sua voce potente, ha cantato I Have Nothing, è stato chiaro che per la Bertè non si trattava solo di giudicare un’esibizione, ma di vivere quel momento come una madre che vede crescere una figlia. “Sei pronta, brava, sono senza parole”, le ha detto, ma non era solo un complimento: era il riconoscimento di un legame che si è creato. Non c’è bisogno di dire altro: la Bertè è il tipo di coach che fa sentire ogni talento unico.

Gigi D’Alessio. Voto: 8.5

Gigi D’Alessio ha fatto quello che sa fare meglio: essere genuino, ironico e sincero. Non si è mai preso troppo sul serio, ma ha saputo lanciare commenti che facevano pensare. Quando Maria Sofia ha intonato My Heart Will Go On, Gigi non ha avuto dubbi: “Talento puro”, ha detto. Ma il vero show è stato quando Clementino lo ha preso in giro, trasformandosi in un venditore dell’enciclopedia musicale che racchiudeva tutto lo scibile del cantante napoletano. Gigi ha riso di gusto, lasciando vedere che, dietro la professionalità, c’è una persona che sa divertirsi e che sa come dare il giusto peso a ogni momento.

Clementino. Voto: 9

Clementino è stato il cuore pulsante della finale, sempre pronto a stupire. Se gli altri giudici si sono lasciati trasportare dalle emozioni, lui ha portato la sua energia contagiosa. Ma non si è limitato alla comicità: quando ha visto Benedetta esibirsi in Xdono di Tiziano Ferro, ha subito messo il dito sulla ferita, parlando dell’importanza di vedere più donne nel rap. Clementino è un giudice che sa essere serio quando serve, ma è anche capace di fare divertire, un mix che funziona sempre.