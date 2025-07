Temptation Island, spunta una fidanzata con un influencer: la segnalazione

IPA Filippo Bisciglia

La nuova edizione di Temptation Island debutta questa sera su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia, e l’attesa è alle stelle. Il reality estivo più amato dal pubblico torna a mettere alla prova le coppie in crisi, separate per tre settimane e circondate da tentatori e tentatrici pronti a scuotere ogni certezza. Tra falò accesi e cuori in bilico, anche quest’anno si preannunciano emozioni forti.

Ma ad accendere il chiacchiericcio social ancora prima della messa in onda è una segnalazione inaspettata su una delle protagoniste: Lucia, fidanzata di Rosario, sarebbe stata avvistata a pranzo con Francesco Sole. Un’indiscrezione che, se confermata, rischierebbe di spoilerare tutto prima ancora dell’inizio del gioco.

Segnalazione choc su Lucia: “Avvistata con Francesco Sole a Milano”

Tra le coppie protagoniste di questa edizione di Temptation Island troviamo Lucia e Rosario. Lei, 28 anni, lavora come estetista, lui, 30, è impiegato in una ditta di logistica. Insieme da tre anni, partecipano al programma per volere di lui, che si dice stanco dei continui sbalzi d’umore della compagna. Lucia, dal canto suo, accetta la sfida per dimostrare di poter essere una donna diversa, più stabile e fiduciosa. Una coppia apparentemente fragile, che ora si trova al centro del primo gossip della stagione.

Nelle ultime ore, la pagina Instagram Very Inutil People ha condiviso una segnalazione che riguarda proprio Lucia. Un utente anonimo avrebbe visto la ragazza a pranzo a Milano con Francesco Sole, noto influencer e volto televisivo. I due sarebbero stati in compagnia di altre due ragazze che, dopo un po’, si sarebbero allontanate, lasciandoli da soli.

Pranzo sospetto e voci sul flirt: cosa racconta l’anonimo

Secondo il racconto, Lucia e Francesco sembravano molto affiatati e la situazione non dava l’impressione di un semplice incontro tra amici. La segnalazione è arrivata via direct e la pagina ha deciso di condividerla, mantenendo però l’anonimato della fonte.

Nessun riferimento esatto al giorno, ma solo l’indicazione che il tutto sarebbe accaduto “di recente” in zona Navigli. Il dettaglio ha fatto pensare a qualcosa di più di un pranzo casuale, scatenando il classico tam-tam social.

Nessuna prova, solo indiscrezioni: verità o semplice coincidenza?

Al momento, non ci sono foto o video a supporto della segnalazione. Nessuna conferma, solo voci. La stessa pagina che ha rilanciato la notizia invita a prendere tutto con le pinze. Potrebbe essere stato un incontro innocente o, chissà, un epilogo post-registrazione che getta una nuova luce sull’intera partecipazione della coppia.

C’è anche da fare un ulteriore ragionamento. Le registrazioni di Temptation Island sono terminate da settimane, e i partecipanti sono ormai tornati alle loro vite. Questo rende plausibile l’ipotesi che l’incontro tra Lucia e Francesco Sole sia avvenuto dopo la fine del programma, quindi non si tratterebbe di un tradimento “in corso d’opera”, ma magari di un nuovo inizio. Ora siamo solo curiosi di capire se questo incontro anticipa ciò che vedremo sul piccolo schermo o se è già la conseguenza di un falò di confronto andato male.