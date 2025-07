Temptation Island 2025, le anticipazioni della prima puntata: subito un falò di confronto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Ormai è tutto pronto per l’inizio di Temptation Island 2025 e arrivano anche le anticipazioni sulla prima puntata dello show che sono a dir poco…scoppiettanti. Sembra infatti che una fidanzata, a pochi giorni dall’arrivo nel villaggio, abbia richiesto un falò di confronto.

Anticipazioni Temptation Island 2025 prima puntata

Cosa succederà nella prima puntata di Temptation Island 2025. Di certo non vedremo l’incidente della barca, come rivelato da Filippo Bisciglia. Maria De Filippi infatti ha scelto di non mostrare al pubblico quanto accaduto perché l’episodio sarebbe ininfluente ai fini del reality. Quando la barca è affondata infatti le coppie avevano già raggiunto la spiaggia.

Nella prima puntata però non mancheranno i colpi di scena. Secondo quanto svelato da Dagospia, una fidanzata chiederà il falò di confronto dopo appena due giorni. Si tratta di Sonia Mattalia che avrebbe chiesto alla produzione di vedere il suo fidanzato in seguito ad un episodio che l’avrebbe molto turbata. Non è chiaro cosa sia accaduto nè se il compagno, Alessio, abbia accettato o meno di incontrarla.

39 anni lui, 48 lei, sono entrambi avvocati e vivono a Orta Nova, un paese in provincia di Foggia. Nel video di presentazione di Temptation Island 2025, Alessio aveva confessato di aver scritto al programma perché non si sentiva più sicuro della sua relazione a causa dei continui litigi. “Il nostro rapporto è turbolento e quindi io vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire”, aveva spiegato.

Sonia aveva invece spiegato di non fidarsi di lui e di essere stata ingannata in passato. “Ritengo di amarlo e di averlo dimostrato negli anni concretamente – aveva detto lei -. Ho subito una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata e ad oggi non voglio più sbagliare”.

Temptation Island 2025: quando inizia, le coppie e la location

L’inizio di Temptation Island 2025 è previsto per il 3 luglio. Nella prima puntata scopriremo le coppie che hanno scelto di partecipare al reality. Non solo Sonia e Alessio, ma anche Simone e Sonia B., in crisi da tempo a causa delle scarse attenzioni di lui, Valentina e Antonio, divisi dalla gelosia e dal sospetto.

Ci saranno poi Sarah e Valerio, segnati dal tradimento di lei, Lucia e Rosario, in lite per quanto riguarda la convivenza, Denise e Marco, e infine Maria Concetta e Angelo. Nel frattempo Maria De Filippi ha raggiunto Filippo Bisciglia e tutto è pronto per questa nuova stagione del reality.

La conduttrice ha raggiunto il Calalandrusa Beach & Nature Resort, a Guardavalle Marina, in Calabria, dove si svolge quest’anno lo show.

“La spiaggia è meravigliosa – ha raccontato Filippo Bisciglia -. Hanno ricostruito tutto, i villaggi, le camere, le aree comuni. Ci sono nuovi dettagli bellissimi. Mi ha ricordato le mie estati da bambino a Praia a Mare. Siamo stati accolti, e si mangia benissimo”. E su Maria De Filippi ha aggiunto: “Maria sa tutto, è incredibile. È coinvolta, appassionata, precisa. Ha un vero amore per Temptation Island. Le piace da morire. Ride, si emoziona, si diverte”.