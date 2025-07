Techetechetè, le anticipazioni della puntata di oggi 5 luglio 2025

IPA Gianni Morandi

Parole e musica, gli ingredienti principali che trasformano le emozioni in canzoni e le canzoni in un ricordo che non si cancella mai. Techetechetè, il programma di Rai1 che ogni sera ci accompagna in questo viaggio nostalgico, oggi 5 luglio 2025 ci propone una puntata speciale, in cui la poesia è l’argomento principale. Il protagonista risponde a un nome che forse non tutti ricordano subito, ma che tutti, inconsapevolmente, hanno cantato. Ed è quello di Sergio Bardotti.

Techetechetè, le anticipazioni del 5 luglio

Piazza grande, Occhi di ragazza di Gianni Morandi, Ti lascerò: sappiamo bene che basterebbero questi titoli per far sognare intere generazioni. Ma dietro queste melodie, si nasconde molto di più ed è la penna delicata di Sergio Bardotti, uno dei più grandi parolieri del secolo scorso e ancora oggi esempio per chi si avvicina con passione a questo mestiere.

La puntata di Techetechetè di oggi rende omaggio a questo straordinario artista, produttore e autore televisivo con un ritratto ricco di musica, documenti rari e testimonianze di chi l’ha conosciuto davvero. Ma non ci troviamo a un semplice collage di ricordi. Quello presente nelle preziose teche Rai è più un intreccio di parole e immagini che restituiscono il volto umano e creativo di uno dei grandi protagonisti della cultura popolare italiana.

Pippo Baudo e il rapporto con Sergio Bardotti

“Era un poeta”. Così Pippo Baudo, voce autorevole e testimone di un’epoca intera, ha definito Sergio Bardotti. E chi meglio di lui poteva raccontare il talento ma efficace di un autore che ha firmato alcune delle canzoni più belle della storia della nostra musica?

In questa puntata di Techetechetè, la narrazione si sviluppa tra frammenti d’interviste, dichiarazioni inedite e aneddoti di ogni genere, regalando uno sguardo diverso sulla sua personalità. Non solo come paroliere, ma anche come mente creativa che riconosceva il potenziale degli artisti e conseguentemente costruire carriere, da quella di Lucio Dalla a quella di Mia Martini.

Non si può però parlare di Sergio Bardotti senza ricordare il suo amore per la musica brasiliana. Un amore vero, coltivato negli anni ’70 e sbocciato nelle collaborazioni con artisti come Toquinho e Vinicius De Moraes. I suoi testi, profondamente legati alla melodia, sono ancora oggi piccoli miracoli di equilibrio e sensibilità. E mentre scorrono le immagini di esibizioni storiche e duetti irripetibili, si riscopre il valore di un linguaggio che sa quali tasti premere per emozionare.

Oltre ai grandi successi discografici, la puntata di Techetechetè dedica uno spazio prezioso anche al Bardotti autore televisivo, creatore di sigle rimaste nella memoria – piccoli inni familiari che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di milioni di italiani.

Con un occhio attento ai Festival di Sanremo – dove Bardotti ha firmato pezzi memorabili – questa serata ci restituisce il senso di un periodo in cui la canzone era davvero il centro pulsante della vita culturale del Paese. E Bardotti ne era uno dei custodi più raffinati.

Quando e dove vedere Techetechetè

La puntata di Techetechetè del 5 luglio va in onda dalle 20,35 su Rai1 e in contemporanea sulla piattaforma digitale di RaiPlay, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Lo show è visibile anche sui social tramite le clip che vengono rilasciate nelle ore successive al programma.