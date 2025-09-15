Striscia la Notizia in prima serata, l’ipotesi per salvare lo show dopo il successo di Gerry Scotti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Antonio Ricci a "Striscia La Notizia"

Striscia la Notizia sbarca in prima serata? Secondo alcune ipotesi il tg satirico di Antonio Ricci potrebbe cambiare programmazione per non soccombere di fronte al successo enorme de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il programma infatti continua ad ottenere numeri enormi e questo potrebbe cambiare le carte in tavola anche per Striscia la Notizia.

Le ipotesi per Striscia la Notizia in prima serata

Secondo quanto riportato da FanPage nei corridoi di Mediaset si starebbe pianificando il destino di Striscia la Notizia. La Rete infatti non vorrebbe sacrificare lo spazio de La Ruota della Fortuna e starebbe cercando una soluzione per la trasmissione di Antonio Ricci. Per ora si tratta solamente di ipotesi, ma sembra ormai sempre più importante trovare uno spazio nuovo per Striscia dopo anni in access prime time.

“Pensavo che prima o poi sarebbe finita e, invece, ce n’è sempre una, ci si diverte – aveva raccontato qualche tempo fa Antonio Ricci al settimanale Chi, parlando del successo del programma, in onda da moltissimi anni -. A volte, quando facciamo la riunione per la puntata, a mezzogiorno, non abbiamo niente, poi alle 14 fioccano così tante cose che alcune le dobbiamo buttare”.

“Io mi considero santo, c’è da dire, però, che anche il diavolo si considera santo – aveva aggiunto -. Dentro di me mi considero uno che fa del bene, sono convinto di fare del bene tutti i giorni. Anche se c’è qualcuno che mi vorrebbe morto, è pieno di gente che è contenta perché gli evitiamo delle truffe. Alla sera, quando vado a dormire, penso che facciamo girare le scatole a chi se lo merita e dormo tranquillo”.

L’enorme successo de La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna è senza dubbio una delle rivelazioni di quest’anno. Lo show condotto da Gerry Scotti ha battuto ogni record, regalando a Mediaset dei numeri straordinari e contrastando l’avanzata di Affari Tuoi, il programma guidato in Rai da Stefano De Martino. Almeno in queste prime settimane infatti l’ex marito di Belen Rodriguez ha fatto fatica a stare dietro a Gerry Scotti nello scontro televisivo.

Un successo che è stato certificato anche da Pier Silvio Berlusconi che è addirittura intervenuto a sorpresa negli studi televisivi de La Ruota della Fortuna. L’imprenditore e manager è apparso di fronte al pubblico, fra gli applausi e la sorpresa generale, ringraziando tutto il team per il lavoro svolto. “Io sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto – ha detto -. Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo”.

Berlusconi ha poi citato la bravura di Gerry Scotti: “Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, mi ha e ci ha seguito – ha detto, sottolineando il valore educativo del programma -. I nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana. La sfida è lunga e dobbiamo essere lucidi e stare tranquilli… ma sono molto al di sopra delle nostre aspettative”.