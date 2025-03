Stefano De Martino si sbilancia su Sanremo. Ma la frase su Portobello fa discutere

Negli ultimi mesi c’è un nome che ricorre incessantemente nella televisione, ed è quello di Stefano De Martino, il conduttore che si è fatto strada tra sacrifici e parecchia gavetta. Se De Martino è arrivato a condurre Affari tuoi, format di successo che già Amadeus aveva reso tra i programmi più amati e seguiti, il merito è di un “ragazzone” che non si è mai arreso, nemmeno quando veniva etichettato come il “marito di Belen”. Ospite da Bruno Vespa a Cinque Minuti nella puntata del 17 marzo, si è sbilanciato su Sanremo. Ma la frase su Portobello di Vespa ha scatenato un dibattito.

Stefano De Martino parla di Sanremo

Il successo di Stefano De Martino è la naturale conseguenza del duro lavoro: ad oggi, è tra i maggiori conduttori Rai, e le indiscrezioni sul suo futuro sono all’ordine del giorno. Si era persino ipotizzato un ritorno a Mediaset, e in particolare alla Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, colei che gli ha cambiato la vita. Ma Stefano è saldo al timone di Affari tuoi e di Stasera tutto è possibile, ha firmato un contratto di quattro anni con la Rai in cui, in effetti, c’è l’ipotesi Sanremo. Condurre il Festival è un po’ il sogno di tutti, seppur con ovvi timori, essendo il palco più difficile.

Da Bruno Vespa, ospite in collegamento a Cinque Minuti nella puntata del 17 marzo, De Martino ha parlato del successo di Affari tuoi: “Credo che gli spettatori abbiano sviluppato una sorta di familiarità nei miei confronti, che è il bello del programma quotidiano, si diventa di casa”. E, in tema di spettacolo e di televisione, poteva forse Vespa perdere l’opportunità di chiedere di Sanremo?

“Non mi lancerei in pronostici, il Festival è in ottime mani, e credo che lo sarà nei prossimi anni. Laddove mi dovessero mai passare il testimone, diciamo che cercherò di non farlo cascare per terra. Se lui volesse, volentieri: una bella responsabilità”. Ma naturalmente ha augurato a Carlo Conti di condurre Sanremo per ancora 150 anni, per prendersi un po’ di tempo. In ogni caso, De Martino sembrerebbe essere l’erede naturale di Conti alla conduzione di Sanremo, ormai. Ma la posta in gioco è altissima, e c’è da riconoscerlo.

La frase su Portobello che fa discutere

Ma non meno di successo è il programma Stasera tutto è possibile. “Siamo a metà stagione”. Ed è in questo caso che Bruno Vespa, parlando appunto dello share di Step, ha così commentato: “Mi hanno detto che questi ascolti che fai tu su Rai2 dai tempi di Enzo Tortora e di Portobello che non si facevano addirittura”. Ma De Martino rimane un “ragazzone” con i piedi per terra e l’associazione viene subito posata: “Posso competere con il pappagallo di Portobello, al massimo”. Naturalmente siamo di fronte a una sorta di iperbole televisiva: lo share non si avvicina a quei picchi altissimi. E poi c’è da considerare che il palinsesto televisivo non è più la sola unica opzione nelle case degli italiani, ma la polemica è ormai servita e molti telespettatori non hanno apprezzato.