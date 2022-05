“Stava già male”: il ricordo di D’Orazio a “Domenica In” e l’omaggio toccante di Canzian

Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio, ha raccontato a Domenica In gli ultimi giorni del musicista dei Pooh, oltre alla nascita del loro amore e l’insolita proposta di matrimonio. La donna ha spiegato che Stefano stava già male, e il Covid ha solo peggiorato le sue condizioni di salute. L’intervista si è conclusa con il toccante omaggio dell’amico e collega Red Canzian.

Domenica In, Tiziana Giardoni: “Con Stefano fu un colpo di fulmine”

Questo pomeriggio, nel salotto tv di Mara Venier a Domenica In, c’è stato il commovente ricordo di Stefano D’Orazio. Il batterista dei Pooh, scomparso nel novembre 2020, ha conosciuto la moglie Tiziana Giardoni nel 2007, e da allora i due non si sono più lasciati.

“Eravamo a una cena con altri amici, c’erano tantissimi volti noti, e inizialmente non l’avevo neanche riconosciuto” ha raccontato la moglie del musicista dalla Venier. “Però la simpatia di quest’uomo mi colpì, mi venne a parlare e ci siamo scambiati i numeri di telefono. Fu un colpo di fulmine per entrambi”.

Tiziana poi ha spiegato perché hanno aspettato ben 10 anni per sposarsi, e come è arrivata la proposta di matrimonio: “Stefano è sempre stato contrario al matrimonio, non si era mai sposato. Io lo volevo ma lui non ne aveva nessuna intenzione, non ci credeva. Poi un giorno, prima di andare in tv, mi mandò una foto, chiedendomi se gli stesse quella bene quella giacca, e mi fece la proposta dal palco”.

Infatti Stefano D’Orazio, sul palco con Carlo Conti e i Pooh, annunciò a insaputa di tutti, persino di Tiziana, le loro nozze, che si svolsero poi il 12 settembre 2017, giorno del suo compleanno.

Stefano D’Orazio, gli ultimi giorni nel ricordo di Tiziana

La malattia, il Covid, l’ultimo addio mai dato. Tiziana Giardoni ha raccontato con molta discrezione e delicatezza cosa avvenne in quelle ultime drammatiche settimane quando, il sopraggiungere dell’infezione, ha aggravato le già fragili condizioni di salute di Stefano D’Orazio.

“Successe che tutti noi in famiglia prendemmo il Covid, eravamo a cena insieme con mia madre, mio padre e mia sorella. Stefano non c’era ma dopo qualche giorno è risultato positivo, e da allora sempre peggio”. Tiziana ha raccontato suo papà l’ha lasciata appena 20 giorni dopo suo marito: un dolore incredibile che non ha superato.

“Stava già male, per questo i medici mi dissero che non poteva restare a casa. Non mi hanno fatto entrare, nonostante fossi anche io positiva. E non l’ho più visto, non l’ho potuto neanche salutare”. Una situazione straziante che purtroppo ha accumunato tante persone che sono volate via, nei reparti Covid, e lontane dalle loro famiglie.

Red Canzian e l’omaggio al “fratello” Stefano D’Orazio

Red Canzian e Stefano D’Orazio avevano ancora tanti progetti in ballo, bloccati poi dalla pandemia e l’improvvisa scomparsa del batterista.

“Avevamo un duetto pronto, e tanti progetti, che porterò comunque avanti, perché lui è sempre qui con me” ha annunciato Red presentando il duetto virtuale con Stefano sulle note di Se c’è un posto nel tuo cuore. Un’emozione incontenibile per Mara e Tiziana, che si sono abbracciate rivedendo le immagini di Stefano sul maxi schermo.