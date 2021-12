“Sonia Bruganelli via dal GF Vip”: lei svela la verità

GF Vip 6: il cast ufficiale

Continuano le indiscrezioni sul possibile abbandono del GF Vip da parte di Sonia Bruganelli, opinionista dello show condotto da Alfonso Signorini e volto ormai amatissimo del programma.

Sonia Bruganelli e la lite con Alfonso Signorini

Nelle ultime puntate del GF Vip, Sonia Bruganelli era stata protagonista di una lite con Alfonso Signorini. L’opinionista infatti aveva deciso di lasciare lo studio della trasmissione dopo essere stata zittita. Poco dopo i due si erano chiariti, ma la vicenda ha dato adito a numerosissime indiscrezioni.

Il gesto di Sonia Bruganelli al GF Vip

Cosa era successo in studio? La Bruganelli era intervenuta in difesa di Soleil, attaccando Alex Belli. Lo scontro era andato avanti per qualche minuto sino a quando Alfonso Signorini era intervenuto per zittire prima l’attore poi la moglie di Paolo Bonolis. “Adesso basta, Alex, e anche a te Sonia”, aveva detto, ma Sonia aveva chiesto di terminare il suo discorso: “Tu mi dai la parola e poi non mi permetti di parlare”. Il conduttore aveva quindi replicato: “Te l’ho data e te la posso anche togliere, tu non sei qua. Se ti dico parla, parli, se ti dico stop mi lasci parlare”.

Sonia Bruganelli: addio al GF Vip

Secondo alcune indiscrezioni dopo lo scontro con Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli sarebbe pronta a lasciare il GF Vip. Nelle ultime ore sono circolate numerose notizie che parlano di un addio alla trasmissione da parte dell’opinionista.

La smentita di Sonia Bruganelli

Una vicenda che è stata smentita dalla stessa Sonia Bruganelli. L’opinionista del GF Vip infatti ha replicato a un video in cui si parlava della sua possibile sostituta. “Nooo!”, ha scritto su Instagram. Lady Bonolis ha quindi chiarito che non abbandonerà il reality prima del grande finale.

Le parole di Paolo Bonolis sulla Bruganelli

Qualche giorno fa, ospite di Verissimo, Paolo Bonolis aveva commentato la partecipazione di Sonia Bruganelli al GF Vip. “Mi piace la sua velocità mentale – aveva ammesso -. La capacità di leggere ironicamente, ma con spessore, quello che osserva. E poi hai visto come affronta la Volpe, come ha mandato a fare… Signorini? È lo stesso atteggiamento che ha con me talvolta”.