IPA Isola dei Famosi 2025, nomination sondaggi 25 giugno

I sondaggi de L’Isola dei Famosi riservano sempre qualche sorpresa. Di colpo nel mirino del pubblico da casa sembra essere finito Jay Lillo. Il ben noto illusionista e content creator sarebbe attualmente il “favorito” per l’eliminazione prevista stasera, 25 giugno. A casa proprio ora, a un passo dal traguardo. Qualcosa che ricorda un po’ quanto accaduto nel corso di Pechino Express.

L’Isola dei Famosi, chi rischia tra i nominati

Siamo giunti alla penultima puntata de L’Isola dei Famosi 2025. Ascolti a parte nel corso della stagione, la volata conclusiva attira sempre il pubblico. Anche quelli che col tempo hanno fatto un passo indietro.

Ricapitolando, dunque, chi rischia stasera l’eliminazione? Ecco i nomi:

Cristina Plevani;

Patrizia Rossetti;

Jey Lillo.

Uno di loro dovrà lasciare l’Honduras al termine del televoto di oggi. Un nome per tre differenti generazioni, ma soprattutto tre approcci differenti all’avventura nel reality Mediaset, che sa mettere alla prova corpo e spirito.

È uscito Mirko Frezza che, dopo aver vissuto momenti delicati, ha rinunciato alla possibilità di restare sull’Ultima Spiaggia, giocandosi una seconda chance per la vittoria finale. Eliminato anche Alham e ora, sulla base di una certa logica, potrebbe toccare a Patrizia Rossetti.

Il motivo? È una veterana delle nomination, che più di altri ha subito le privazioni del gioco. Dopo tanti salvataggi, però, è chiaro che la “signora delle televendite” incontri il gusto del pubblico. Ecco dunque spuntare il nome di Lillo, votato da Cristina, Loredana e Mario. A sua volta, Jey ha indicato il nome della Plevani, nominata poi anche da Teresanna.

Il sondaggio delle nomination

Chi vuoi salvare? Ecco la domanda posta al pubblico de L’Isola dei Famosi 2025. Ogni voto indicherà, dunque, una chance in più per restare in gioco. Stando ai sondaggi, sembra che da casa abbiano le idee alquanto chiare.

Il portale ForumFree, infatti, evidenzia come il concorrente meno amato e, dunque, con maggiori chance di tornare a casa a un passo dalla finale, sia Jey Lillo. Si è schierato dalla sua parte soltanto il 25,25% dei votanti. A seguire c’è Patrizia Rossetti, sostenuta dal 31,48%. Domina invece Cristina Plevani, beniamina dei Millennial che ricordano con affetto il primo Grande Fratello. Per il momento è salvata dal 42,28% degli spettatori.

Televoto flash

I concorrenti in gara attualmente a L’Isola dei Famosi 2025 sono 10. Come detto, però, quella di stasera sarà la penultima puntata. Considerando un’eliminazione certa, si ritroveranno in 9 a contendersi la vittoria.

Un numero che appare un tantino elevato. Sembra dunque quasi certo che nel corso della puntata si darà spazio a una o più votazioni flash, al fine di sfoltire il gruppo dei naufraghi. Basti pensare che nel 2024 arrivarono in cinque all’ultima puntata. Gli autori potrebbero decidere di ridurre a 7 il numero dei concorrenti stasera, per poi dare inizio alla finale proprio con un colpo a sorpresa, ricorrendo ancora al televoto flash.