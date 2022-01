Sky, arriva un nuovo canale: da quando e cosa vedere

Grandi novità per i clienti di Sky che da gennaio 2022 potranno usufruire del nuovo canale Sky Cinema 4K: oltre 120 titoli di film da poter guardare, anche tra i più recenti e in prima visione, esclusivamente per i clienti di Sky Cinema con Sky Q via satellite e con l’opzione HD oppure Ultra HD, senza alcun costo aggiuntivo. Scopriamo insieme da quando sarà disponibile il nuovo canale e cosa sarà possibile vedere.

Sky Cinema 4K, il nuovo canale di Sky

Sky Cinema 4K è il nome del nuovo canale della famiglia Sky Cinema che si aggiungerà agli altri undici già presenti, e arriverà il 28 gennaio 2022 per tutti i clienti di Sky Cinema con Sky Q via satellite e con i servizi opzionali quali Ultra HD o HD (per tutti coloro che hanno aderito entro il 3 febbraio 2021), senza alcun costo aggiuntivo per il nuovo servizio.

Sarà il primo canale in Italia interamente dedicato al cinema in 4K HDR, e sarà disponibile sul canale 313. Tantissimi titoli e tanti generi per accontentare tutti i gusti dei clienti, ma la visione dei contenuti in qualità 4K HDR sarà possibile solamente a coloro che dispongono di una TV 4K UHD HDR collegata via satellite a Sky Q. Un’esperienza ancora più travolgente per gli abbonati, che potranno vedere film in 4K HDR. La differenza, sarà proprio nella qualità delle immagini. La tecnologia HDR, infatti, migliora in modo esponenziale il contrasto tra i colori, rendendo le luci e le ombre nettamente migliori e più godibili.

Sky Cinema 4K, quali film sarà possibile vedere



Per questo salto in avanti di Sky, con il nuovo canale che permetterà di vedere il cinema in 4K HDR, i titoli che saranno disponibili dal giorno del lancio di Sky Cinema 4K saranno più di 120. Un palinsesto colmo e completo per ogni gusto ed età, variando tra i vari generi esistenti, spaziando tra grandi classici e film più recenti.

Tra i film recenti, in prima visione, sarà possibile guardare, tra i tanti, Fast & Furious 9, il nuovo capitolo della saga con il grande Vin Diesel; Come un gatto in tangenziale-Ritorno a Coccia di morto, seconda parte del film comico con l’attrice Paola Cortellesi; C’era una truffa a Holliwood, con i grandissimi Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones, ma non solo. Sky Cinema 4K riserverà spazio anche ai film come The amazing Spiderman, il film animato Cattivissimo me 2, Men in Black, Ghostbusters-Acchiappafantasmi e tantissimi altri capolavori che nonostante il tempo non hanno perso l’amore del pubblico, come la nuova versione de Il sorpasso di Dino Risi, con Vittorio Gassman e Jean Louis Trintignant.

Non saranno assenti ovviamente i titoli Sky Original, tra cui E noi come stronzi rimanemmo a guardare, film del comico Pif con gli attori Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché per il mese di febbraio 2022 sono attesi nuovi titoli tra i quali Monster Hunter, film di Paul W.S. Anderson, e Benvenuti in casa Esposito, commedia con Giovanni Esposito e Antonia Truppo.

Tutti i film che saranno in onda sul nuovo canale Sky Cinema 4K, saranno disponibili anche on demand su Sky Q via satellite, con connessione a internet.