Le serie tv da non perdere a ottobre 2025

Ottobre porta con sé l’autunno al suo massimo splendore: foglie che si tingono di rosso, tazze fumanti tra le mani e il piacere di rifugiarsi in casa quando le giornate si fanno più corte. È il momento perfetto per accendere le candele, mettersi sotto una coperta e perdersi in nuove storie sul piccolo schermo.

Anche questo mese, le piattaforme di streaming non deludono: tra debutti, ritorni che ci faranno sentire subito a casa e qualche sorpresa, ottobre promette di tenerci incollati davanti allo schermo. Pronti a scoprire le serie tv in uscita da guardare e segnare in agenda le prossime maratone?

Le serie tv in uscita a ottobre 2025

“Monsters 3 – La storia di Ed Gein”, 3 ottobre

Dal 3 ottobre su Netflix torna Monsters, la serie antologica che continua a dare voce alle storie dei killer più inquietanti del Novecento. Dopo Jeffrey Dahmer e i fratelli Menendez, questa volta i riflettori si accendono su Ed Gein, criminale del Wisconsin i cui omicidi, le profanazioni di tombe e i macabri “souvenir” ricavati dai corpi delle vittime hanno alimentato per decenni l’immaginario horror.

Non è un caso che Gein abbia ispirato alcune delle figure più iconiche del cinema di genere come i protagonisti di Psycho, Non aprite quella porta e Il silenzio degli innocenti. Una presenza oscura che ora torna a vivere in versione seriale.

Ad interpretarlo è Charlie Hunnam, affiancato da Tom Hollander nei panni di Alfred Hitchcock, Laurie Metcalf come la madre Augusta Gein e Olivia Williams nel ruolo di Alma Reville, moglie del celebre regista.

Perfettamente in linea con la spooky season, Monsters 3 cavalca la scia delle serie true crime che mescolano realtà e incubo. E ottobre, con le sue atmosfere da brivido, è il mese giusto per lasciarsi trascinare in questo binge-watching disturbante ma irresistibile.

“Victoria Beckham” la docuserie, 9 ottobre

Dal 9 ottobre, sempre su Netflix, arriva una delle uscite più attese del mese: Victoria Beckham, docuserie in che ci porta dentro la vita e la carriera di una delle icone pop e fashion più influenti degli ultimi decenni.

Dai primi passi sul palco con le Spice Girls al legame con David Beckham, fino alla sfida tutt’altro che semplice, di affermarsi nel mondo dell’alta moda, la serie ci racconta il percorso di Victoria: un viaggio di ambizione, reinvenzione e stile anche attraverso le testimonianze, tra le altre, di grandi nomi della moda come Tom Ford, Roland Mouret e Anna Wintour.

“Nobody Wants This 2”, 23 ottobre

Dopo il successo della prima stagione, che ha conquistato tutti grazie alla chimica irresistibile tra Kristen Bell e Adam Brody nei panni di una podcaster agnostica e di un giovane rabbino, Nobody Wants This torna con nuovi episodi dal 23 ottobre su Netflix.

Superati i primi intoppi di una conoscenza tra persone così diverse, Joanne e Noah si godono la fase più bella della loro relazione: innamorati, complici e travolti dall’entusiasmo della luna di miele. Ora, non resta che riuscire far convivere il loro amore con amici, famiglia e aspettative spesso difficili da gestire.

Tra romanticismo, ironia e conversazioni più profonde la serie continua a esplorare con leggerezza e sincerità le differenze che rendono le relazioni complesse ma anche incredibilmente vere. Tra le novità della stagione, spicca una new entry nel cast: Leighton Meester, iconica Blair Waldorf di Gossip Girl e moglie di Adam Brody, pronta a portare un nuovo tocco di dinamismo e humour nella serie.

“The Traitors Italia”, 30 ottobre

Tra le novità di ottobre c’è anche un reality da non perdere: dal 30 ottobre su Prime Video arriva The Traitors Italia. Condotto da Alessia Marcuzzi, lo show combina suspense, strategie e dinamiche psicologiche degne di una serie tv. Sei episodi, dei quali i primi quattro disponibili dal 30 ottobre e gli ultimi due dal 6 novembre, per un gioco fatto di inganni, alleanze e tradimenti.

All’interno di una magione spettacolare, un gruppo di personaggi famosi, tra cui Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Aurora Ramazzotti e Rocco Tanica, deve affrontare sfide di squadra per accumulare un montepremi in denaro.

Ma tra loro si nascondono i traditori, pronti a manipolare e ingannare gli altri per conquistare il premio finale da soli. I leali, ignari di chi siano i traditori, devono lavorare insieme per scoprirli ed eliminarli dal gioco.