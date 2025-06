Le serie tv da non perdere a luglio 2025

Novità e ritorni super attesi: le serie tv in uscita sulle piattaforme a luglio che non possiamo proprio perderci

IPA I protagonisti di "The Sandman", tra le serie tv da non perdere a luglio

L’estate è iniziata, ma le serie tv non vanno in ferie. Questo mese le piattaforme ci regalano un bel po’ di novità da tenere d’occhio.

Tra ritorni super attesi e storie ancora da scoprire, i titoli di luglio sono perfetti da guardare sotto il condizionatore. Che tu sia in città, in montagna o sdraiata su un lettino vista mare, ecco la nostra lista delle uscite da segnare in agenda.

Le serie tv in uscita a luglio 2025

“Adults”, 2 luglio

Il primo titolo da non farsi scappare è Adults, una nuova serie tv disponibile su Disney+ dal 2 luglio. Si tratta di una commedia corale che racconta la vita di un gruppo di ventenni a New York, alle prese con tutto ciò che l’età adulta comporta: sogni da inseguire, conti da pagare e un bel po’ di confusione esistenziale.

I protagonisti sono Samir (Malik Elassal), Billie (Lucy Freyer), Paul Baker (Jack Innanen), Issa (Amita Rao) e Anton (Owen Thiele), cinque amici che si ritrovano a convivere nella casa d’infanzia di uno di loro, condividendo pasti, paranoie e aspettative sul futuro.

Tra la voglia di farcela, la ricerca di una direzione e qualche crisi da “giovani adulti”, il gruppo affronta la vita con ironia e una buona dose di caos, scoprendo che crescere, alla fine, non è mai così semplice.

“The Sandman”, 3 e 24 luglio

Netflix apre luglio con un grande ritorno: arriva la stagione finale di The Sandman che, per l’occasione, è divisa in due volumi: il primo con 6 episodi dal 3 luglio, il secondo con 5 dal 24 luglio. Morpheus (Tom Sturridge) è pronto a ricostruire il Regno dei Sogni dopo un lungo periodo di assenza, ma il passato bussa con vecchi fantasmi come Calliope, Orfeo e l’intramontabile Lucifero.

In arrivo anche nuove facce nella famiglia degli Endless: Destiny, Delirium e Destruction, che sparigliano un po’ le carte. Tra drammi, riflessioni e colpi di scena, questa stagione finale promette emozioni e un finale carico di sorprese e poesia.

“Ballard”, 9 luglio

Arriva il 9 luglio su Prime Video Ballard, la nuova serie crime in 10 episodi tratta dai romanzi bestseller di Michael Connelly, con protagonista la detective Renée Ballard interpretata da Maggie Q. A capo della nuova divisione casi irrisolti della polizia di Los Angeles, Ballard si trova a riaprire indagini che nessuno ha mai chiuso davvero: un serial killer mai identificato, un cadavere senza nome, e tanti altri misteri archiviati troppo in fretta.

Ma scavando nel passato, la detective si imbatte in qualcosa di ancora più inquietante: una rete di corruzione che tocca proprio le fondamenta del dipartimento. Ad aiutarla, una squadra di volontari e il mitico Harry Bosch (Titus Welliver), tornato in scena nonostante la pensione.

“Too Much”, 10 luglio

Il 10 luglio su Netflix arriva invece Too Much, una nuova serie romantica britannica pronta a far perdere la testa a chiunque ami le rom-com. Creata e diretta da Lena Dunham, la serie è composta da 10 episodi e segue la storia di Jessica, una trentenne newyorkese dedita al lavoro che, dopo la fine di una relazione che credeva perfetta, si ritrova sola e stanca di tutto.

Quando ogni angolo di New York sembra ricordarle cosa non ha funzionato, decide di cambiare scenario e accetta un lavoro a Londra, sperando in una vita tranquilla e introspettiva stile sorelle Brontë. Ma l’incontro con Felix – alias Will Sharpe – un mix irresistibile di fascino e disastri emotivi, manda tutto all’aria.

Tra incomprensioni culturali, chimica improvvisa e domande esistenziali, Too Much racconta cosa succede quando ci si prova a reinventare e si inciampa (di nuovo) nell’amore.