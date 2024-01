Le serie tv da non perdere a febbraio 2024

Fonte: IPA Le serie più attese di febbraio 2024

Nuovo mese, nuove interessanti serie tv da godersi tutte d’un fiato. Tra storie d’amore, rivisitazioni di grandi cult cinematografici e prosecuzioni di serie diventate must, il mese di febbraio ci regala tanti buoni motivi per passare le serate sul divano, magari in compagnia delle persone che amano il “Netflix and Chill”. Ecco le serie tv da vedere a febbraio.

Febbraio 2024: le serie tv da non perdere

“Mare Fuori 4”, 1° febbraio

Torna dopo grande attesa la quarta stagione di Mare Fuori, che dopo il successo delle prime tre stagioni e del musical che ha animato tanti teatri italiani, ci immerge ancora una volta nelle storie difficili di un gruppo di ragazzi del carcere minorile di Napoli. Ripartendo da dove avevamo lasciato i protagonisti alla fine della terza stagione, RaiPlay rilascerà i primi sei episodi il primo di febbraio.

L’appuntamento su Rai2, invece, parte da mercoledì 14 febbraio in prima serata: la maratona sarà formata da 12 episodi suddivisi in 6 settimane di programmazione.

“Mr. & Mrs. Smith”, 2 febbraio

Gli amanti delle commedie che intrecciano amore e azione possono gioire: a partire dal 2 febbraio Prime Video regalerà agli spettatori Mr. & Mrs. Smith, una serie che si ispira all’iconico film del 2005 interpretato da Angelina Jolie e Brad Pitt, in cui sbocciò il loro amore. In questo reboot le due spie protagoniste sono Maya Erskine e Donald Glover.

Una serie formata da otto episodi in cui le due spie John e Jane, costretti a sposarsi per portare a termine le missioni affidate da una misteriosa agenzia internazionale, dovranno fare i conti con un vero sentimento che li lega inevitabilmente, rischiando di mandare a tutto a rotoli.

“One Day”, 8 febbraio

Come ogni febbraio che si rispetti, non possono mancare le serie tv romantiche. Manifesto di questo genere per febbraio 2024 è sicuramente One Day, serie tratta dai bestseller di David Nicholls, racconta la storia di Emma Morley e Dexter Mayhew, interpretati da Leo Woodall e Ambika Mod, attori visti in The White Lotus e I Hate Suzie, che dopo essersi visti il 15 luglio del 1988, anno della loro laurea, si ritrovano ogni anno lo stesso giorno.

In ogni episodio i due protagonisti crescono, si amano, litigano, ma rimangono sempre legati indissolubilmente, soprattutto il 15 luglio. La serie Netflix non è il primo esperimento di adattamento del libro di Nicholls: nel 2011, infatti, la storia è stata tramutata in un film, in cui i giovani innamorati erano interpretati da Anne Hathaway e Jim Sturgess.

“Nuova scena”, 19 febbraio

Il 19 febbraio Netflix regala agli amanti della musica un nuovo talent show. Nuova scena si basa sulla ricerca del nuovo protagonista della scena rap italiana. 8 episodi in cui i tre giudici, Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier, ascolteranno tanto buon rap per scovare l’artista migliore, che si aggiudicherà 100mila euro.

Spostandosi tra Roma, Napoli e Milano, i giudici vedranno competere gli aspiranti rapper in sfide di freestyle, rap battle e produzione di brani originali. Ad accompagnarli, tante figure rappresentative della scena rap italiana: Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp aiuteranno i giudici a scegliere il rapper migliore.