Sarabanda, Enrico Papi torna con 2 puntate speciali: Il torneo dei Campioni

IPA Enrico Papi conduce due puntate speciali di "Sarabanda"

Dopo il successo estivo, Enrico Papi torna in prima serata con Sarabanda – Il torneo dei Campioni: due serate speciali tra note, canzoni e grandi concorrenti.

Il conduttore è pronto ad animare il palinsesto con uno show che riunisce i migliori protagonisti dell’edizione in uno scontro musicale fino all’ultima nota. Vediamo come funziona e chi vedremo gareggare.

“Sarabanda – Il torneo dei campioni”, come funziona

Se le sfide musicali che hanno animato il preserale estivo di Canale 5 non vi sono bastate, Enrico Papi è pronto a farvi cantare di nuovo. Questa volta lo fa in grande stile con Il torneo dei Campioni, un doppio prime time che promette di trasformarsi in un viaggio tra ricordi, emozioni e puro divertimento.

Il fascino del programma resta intatto: quell’alchimia fatta di canzoni da indovinare al volo, colpi di scena e quell’atmosfera leggera che negli anni ha saputo unire intere generazioni davanti allo schermo. A rendere l’appuntamento ancora più speciale ci saranno i protagonisti più forti e amati dell’edizione estiva, pronti a sfidarsi fino all’ultima nota per il gusto delle grandi occasioni.

In gara tornano i giochi simbolo dello show: dalla Playlist all’Asta Musicale, dal Pentagramma al 7×30 – fino alla super sfida finale. I due concorrenti rimasti in gioco si contenderanno infatti il trofeo e un montepremi da 100.000 euro in un inedito 10×60, una prova decisiva che incoronerà il vincitore assoluto.

“Sarabanda – Il torneo dei campioni”, i concorrenti

Un torneo speciale non poteva che avere protagonisti all’altezza. Sul palco di Sarabanda ritroveremo cinque volti già amatissimi dal pubblico dell’edizione estiva, pronti a giocarsi il titolo di Campione. Ognuno di loro porta con sé non solo talento e memoria musicale, ma anche storie, passioni e soprannomi diventati iconici.

Francesco Blasetti , 44 anni, medico oculista di Chiari (Brescia), è conosciuto con il soprannome di Bisturi. Diplomato in pianoforte e collezionista di vinili, unisce precisione chirurgica e amore per la musica: due qualità che sul palco possono diventare armi vincenti.

, 44 anni, medico oculista di Chiari (Brescia), è conosciuto con il soprannome di Bisturi. Diplomato in pianoforte e collezionista di vinili, unisce precisione chirurgica e amore per la musica: due qualità che sul palco possono diventare armi vincenti. Ilaria Sambinello , 37 anni, di Milano, lavora come impiegata amministrativa ma nel tempo libero si divide tra cruciverba e le canzoni dei Beatles. È fidanzata da 9 anni e padrona affettuosa della cagnolina Gianna: un mix di dolcezza e determinazione che l’ha già resa una delle concorrenti più amate.

, 37 anni, di Milano, lavora come impiegata amministrativa ma nel tempo libero si divide tra cruciverba e le canzoni dei Beatles. È fidanzata da 9 anni e padrona affettuosa della cagnolina Gianna: un mix di dolcezza e determinazione che l’ha già resa una delle concorrenti più amate. Francesco Gruosso , 27 anni, di Aversa, lavora come raccoglitore ecologico ed è entrato nella storia del programma con ben 17 puntate da campione. Soprannominato Gengis Khan, ha una passione per l’astrologia e non si separa mai dal suo cane Woody.

, 27 anni, di Aversa, lavora come raccoglitore ecologico ed è entrato nella storia del programma con ben 17 puntate da campione. Soprannominato Gengis Khan, ha una passione per l’astrologia e non si separa mai dal suo cane Woody. Marco Briano , 26 anni, di Savona, è revisore contabile. Papi lo ha ribattezzato Scacco Matto, complice anche la sua passione per gli scacchi. È stato l’unico concorrente a portare a casa l’ambitissimo montepremi da 126.000 euro, un record che lo rende uno degli avversari più temuti.

, 26 anni, di Savona, è revisore contabile. Papi lo ha ribattezzato Scacco Matto, complice anche la sua passione per gli scacchi. È stato l’unico concorrente a portare a casa l’ambitissimo montepremi da 126.000 euro, un record che lo rende uno degli avversari più temuti. Giuliano Vacca, 23 anni, di Pesche (Isernia), è il più giovane del gruppo. Giornalista pubblicista e studente di giurisprudenza, si definisce un grande fan di Bon Jovi e ha avuto l’onore di essere il primo campione della stagione.

Dove e quando vedere “Sarabanda – Il torneo dei campioni”

Il torneo dei Campioni di Sarabanda è pronto a tenerci compagnia per due puntate in prima serata. Per godersi il talento dei campioni e provare a giocare con loro a suon di note, l’appuntamento è per questa sera, martedì 9 settembre, e mercoledì 10, alle 21:30 su Italia 1.