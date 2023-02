Sanremo 2023, Chiara Ferragni blinda le immagini. Cosa potrebbe succedere ora

Fonte: IPA Sanremo 2023, curiosando dietro le quinte: prove, look, incontri inaspettati

Il Festival di Sanremo 2023 si avvicina a grandi passi e, a una manciata di giorni dalla prima serata, emergono nuovi dettagli sulla partecipazione di Chiara Ferragni alla manifestazione canora condotta da Amadeus, con la collaborazione di Gianni Morandi. L’imprenditrice digitale è stata scelta come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata, con un cachet già deciso che sarà devoluto in beneficienza.

Sembrerebbe, però, che il suo contratto preveda un vincolo totale delle immagini. Vediamo cosa significa e cosa potrebbe succedere alla manifestazione se privata dei contenuti legati a Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023, la richiesta sulle immagini

A riportare l’indiscrezione è stato davidemaggio.it, che ha svelato uno dei termini del contratto per la partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo 2023. Pare, infatti, che l’influencer di Cremona abbia vincolato tutte le immagini, blindando quindi ogni loro utilizzo concedendole alla sola messa in onda Rai.

Non si conoscono però i termini redatti per RaiPlay e per gli altri programmi collegati a Sanremo 2023. Se fossero vietate anche per lo streaming, significherebbe che tutti i contenuti in cui siano presenti immagini o interventi di Chiara Ferragni dovrebbero essere editati e resi disponibili senza che si faccia accenno al suo contributo.

Cosa potrebbe comportare quindi? Per il pubblico, significherebbe poter vedere la sua performance sul palco del Festival di Sanremo unicamente in diretta. Per chi invece si è recato direttamente in Riviera, potrebbe – con un po’ di fortuna – incontrarla tra uno spostamento e l’altro. L’influencer è infatti già arrivata sul posto da alcuni giorni, mostrando la lussuosa residenza che ha scelto per trascorrere questi giorni con una grande terrazza dotata di piscina a sfioro.

Quanto guadagna Chiara Ferragni a Sanremo

Il suo debutto sul palco dell’Ariston era atteso da anni. Non è infatti un mistero che Amadeus l’abbia sempre voluta al suo fianco, richiedendo la sua presenza fin dalla prima edizione che ha condotto e della quale è stato direttore artistico. Il suo sì è arrivato dopo 4 anni, al quarto Sanremo consecutivo del presentatore in carica e per due serate.

Secondo quanto emerso, il suo cachet – per la prima e per la serata finale – dovrebbe aggirarsi intorno ai 100000 euro. Chiara Ferragni ha però già deciso che non incasserà un centesimo de compenso deciso per lei, che ha individuato un’associazione alla quale devolvere l’intera cifra.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Sono fiera di annunciare che ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione al Festival di Sanremo all’associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza) In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne. Per questo ho scelto di supportare D.i.Re un’associazione italiana che gestisce oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia, potete farlo anche voi andando sul loro sito e donando. Ho avuto modo di conoscere la presidente di D.i.Re e alcune delle operatrici che tutti i giorni lavorano sul campo, sono loro le vere eroine che mi hanno ancora di più convinta a iniziare questo percorso che spero si evolverà nei prossimi anni”.