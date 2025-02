Rkomi a La volta buona vede Manuela Arcuri e resta senza parole: imbarazzo prima di Sanremo

In collegamento con Caterina Balivo, il cantante milanese ha vissuto un momento di imbarazzo dopo aver visto in studio la sensuale attrice di Latina

Fonte: IPA Rkomi

Attimi di imbarazzo a La volta buona per Rkomi. Proprio poco prima del Festival di Sanremo 2025, dove ritorna a tre anni dalla sua prima partecipazione. Tutta ‘colpa’ della bellezza e sensualità di Manuela Arcuri, ospite di Caterina Balivo per raccontare la sua volta all’Ariston, quando presentò la kermesse musicale insieme a Pippo Baudo e Vittoria Belvedere nel 2002.

La volta buona, Manuela Arcuri imbarazza Rkomi

Il divertente siparietto tra Manuela Arcuri e Rkomi è cominciato quando il cantante di Milano è stato fermato a Sanremo dall’inviata de La volta buona. L’artista ha saputo che l’attrice di Latina era in studio con Caterina Balivo e dopo le domande di Rosanna Cacio sul suo Festival ha chiesto timidamente: “Posso approfittare per salutare Manuela? Sono un suo grande fan”. La Balivo non se l’è fatto ripetere due volte: “Ma parlale anche!”.

A questo punto si è intromessa Giorgia e dopo un veloce scambio di battute con la padrona di casa, Caterina ha chiesto di avere un momento tra Rkomi e l’Arcuri e questo ha lasciato spiazzato il giovane cantante che, evidentemente, non era pronto ad un confronto del genere. “Eccomi qua, grazie!”, ha commentato Manuela, da sempre molto gentile con i suoi fan.

“Non ricapiterà più. Prima era una cosa improvvisata, ora sono molto imbarazzato”, ha risposto candidamente Rkomi che con tono remissivo ha aggiunto: “Ciao, ciao”.

“In bocca al lupo”, ha poi aggiunto Manuela Arcuri mentre Caterina Balivo ha fatto notare che Rkomi “è diventato rosso”.

“No, è uscito il sole”, ha scherzato il diretto interessato che ha presentato a Carlo Conti un “brano che vuole far muovere i piedi ma soprattutto il cervello” dal titolo Il ritmo delle cose.

Manuela Arcuri al Festival di Sanremo

Manuela Arcuri è stata la valletta di Pippo Baudo al Festival di Sanremo 2002. Con lei c’era Vittoria Belvedere. Un’esperienza che l’attrice ricorda con affetto e nostalgia. Un’esperienza che però rischiava di saltare visto che due settimane prima di salire sul palco dell’Ariston l’Arcuri prese la varicella.

“Temevo di non poter fare più il Festival che era il mio sogno; la varicella quindici giorni prima rischiava di rovinare tutto ma fortunatamente è andato tutto bene. Cosa mi diceva Pippo Baudo? Che dovevo evitare di grattarmi!”, ha rivelato a Caterina Balivo.

“Per fortuna già qualche giorno prima dell’esordio mi sono cadute le ultime crosticine; alla fine quella cosa mi ha portato fortuna. Sono stati giorni di terrore, ansia, paura; stava per sgretolarsi il mio sogno di essere sul palco dell’Ariston…”, ha ammesso Manuela, che quell’anno aveva solo 25 anni ma era già molto amata dal pubblico italiano.

Aveva già avuto successo con la fiction Carabinieri e aveva anche posato per il primo calendario senza veli. Manuela ricorda il Festival anche come un’avventura decisamente intensa: “Fu una settimana con una pressione mediatica costante, qualcosa di incredibile; è come non staccare mai; ebbi la fortuna di affiancare Pippo Baudo per tutte le 5 serate”.

Era ancora l’epoca delle vallette e della bionda e della mora, oggi sostituite dalle co-conduttrici che cambiano di serata in serata. Una formula (amato o odiata a seconda dei gusti personali) introdotta da Amadeus nel 2020 e che Conti ha voluto replicare.