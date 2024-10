“Rocco Hunt, Michele Bravi e Olly a Sanremo 2025”: la rivelazione a La Volta Buona

Fonte: Getty Images Le indiscrezioni sui possibili big a Sanremo

Luca Dondoni, durante la diretta de La Volta Buona, ha scatenato un turbinio di speculazioni e previsioni con le sue dichiarazioni su Sanremo 2025. Solo la scorsa settimana, ha lasciato cadere sul tavolo alcuni nomi che farebbero drizzare le antenne a chiunque segua il Festival da sempre.

“Metto la mia fiche su Alex Britti“, ha dichiarato oggi Dondoni, azzardando un’ipotesi che sembra tutt’altro che campata in aria. Come se non bastasse, ha menzionato anche Arisa e Caparezza, senza però sbilanciarsi troppo, consapevole di camminare su un terreno insidioso. Oggi ha tirato fuori altri nomi croccanti.

La strategia di Carlo Conti

Non è solo una questione di nomi, ma anche di tattica. Sempre Dondoni, in un perfetto stile insider, ha suggerito che Carlo Conti potrebbe anticipare l’annuncio dei cantanti, scegliendo la cornice istituzionale del Tg1 per svelare, nelle prossime settimane, il cast degli artisti in gara. Un colpo di scena che risponderebbe a una raffica di indiscrezioni mai così fitte e precise, a tal punto che nemmeno una smentita è arrivata per frenare il buzz.

Rocco Hunt e Michele Bravi: due nomi sempre più caldi

Ma non finisce qui. “Ho un paio di nomi da aggiungere”, ha proseguito Dondoni, puntando su Rocco Hunt e Michele Bravi, artisti amatissimi e ormai veterani del palco sanremese. Con questa mossa, il giornalista ha alzato ulteriormente l’asticella dell’attesa, accendendo le speranze dei fan e facendo volare le previsioni degli addetti ai lavori.

L’effetto Olly e il ritorno del pop: le ultime novità di Sanremo 2025

Luca Dondoni ha svelato anche un ulteriore nome che potrebbe calcare il palco di Sanremo 2025: Olly. Un’aggiunta che Dondoni ha fatto con una certa sicurezza, lasciando intendere che il giovane cantante potrebbe essere tra i protagonisti della nuova edizione del Festival. Olly, che attualmente domina la classifica al primo posto da settimane, rappresenta un segnale chiaro del ritorno in grande stile del pop, un genere che sembra finalmente riprendere il suo posto di rilievo nelle preferenze del pubblico.

Chi affiancherà Carlo Conti sul palco?

E mentre i cantanti in gara prendono forma, il toto-conduttori è altrettanto acceso. Fra le opzioni sul tavolo, uno dei nomi che circola con più insistenza è quello di Barbara D’Urso. La conduttrice, che sembra in procinto di fare un grande ritorno sul piccolo schermo, potrebbe essere la spalla di Carlo Conti, riportando sul palco dell’Ariston il suo carisma a prova di pubblico. Una scelta che farebbe rumore, certo, ma in grado di monopolizzare l’attenzione e riaccendere le luci su Rai Uno con il botto.

In alternativa, si parla di una coppia esplosiva: Annalisa ed Elodie. Un déjà-vu della fortunata edizione del 2015, quando Conti portò Emma e Arisa al timone della serata più seguita d’Italia. L’idea di vedere insieme due delle voci femminili più amate del momento non sembra così lontana dalla realtà.

La carta segreta: Geppi Cucciari o… Antonella Clerici?

Ma le sorprese non finiscono qui. Fra i candidati alla co-conduzione è saltato fuori anche il nome di Geppi Cucciari. La comica sarda, con il suo stile pungente e la capacità di conquistare ogni platea, potrebbe essere la wildcard vincente del Festival. D’altronde, l’Ariston ha bisogno di chi sappia improvvisare e gestire l’imprevedibilità del momento, e Cucciari ha dimostrato di essere all’altezza della sfida.

Come se non bastasse, c’è chi giura di aver sentito sussurrare anche il nome di Antonella Clerici. L’amicizia con Carlo Conti è nota, e in passato la Clerici ha già calcato il palco di Sanremo con la sua rassicurante presenza, capace di mettere tutti a proprio agio. Un’accoppiata di ferro che garantirebbe una conduzione brillante e sicura.

Per finire, come ciliegina sulla torta, non poteva mancare il commento ironico di Iva Zanicchi. La storica interprete, sempre schietta e diretta, ha dichiarato ridendo: “Non farei mai più canzoni, ma potrei condurlo da sola!”. Un tocco di humor che smorza la tensione, ma che lascia anche intendere quanto fervore ci sia attorno alle scelte di Carlo Conti.