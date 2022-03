Più forti del destino, la miniserie con Laura Chiatti: trama, quando e dove vederla

Una miniserie al femminile, in costume, profonda e intensa: Più forti del destino arriverà su Canale 5 a partire dal 9 marzo. Un cast molto interessante, che vede tra le interpreti Laura Chiatti e Giulia Bevilacqua, per un progetto che racconta le donne, la loro forza, e che è l’adattamento italiano di una nota serie tv francese.

Più forti del destino, quando e dove vedere la miniserie al femminile

Palermo, 1897. Si parte da qui per la miniserie al femminile Più forti del destino. Un appuntamento che si snoderà in quattro episodi e altrettanti appuntamenti televisivi: il primo in programma il 9 marzo, il secondo l’11, a seguire il 16 e il 18 marzo. La fiction è in costume ed è il remake di Le Bazar de la Charité serie tv francese che è stata distribuita su Netflix. A dirigere il progetto il regista italiano Alexis Sweet, prodotta da Fabula Pictures in collaborazione con RTI, Reti Televisive Italiane Spa.

Più forti del destino, la trama

La miniserie Più forti del destino è in costume, ma tratta argomenti ancora di grande interesse come l’emancipazione femminile. Inoltre è ispirata a eventi realmente accaduti.

Ambientata nella Sicilia di fine Ottocento mostra come la vita delle tre protagoniste cambia inesorabilmente quando, all’inaugurazione dell’esposizione delle nuove tecnologie, un incendio, causato da un proiettore, provoca tantissime vittime. Questo evento sconvolge per sempre i destini di Arianna, Costanza e Rosalia. Le tre donne si ritroveranno a lottare per modificare un futuro che sembra già segnato, impegnandosi per la propria emancipazione e il raggiungimento della felicità.

Più forti del destino, il cast della serie

Un cast di tutto rispetto per la fiction Più forti del destino, che vede tre attrici protagoniste. A Laura Chiatti il compito di interpretare Rosalia Catalano, la cameriera personale di Costanza Di Giusto interpretata da Dharma Mangia Woods. Laura nel corso della sua lunga carriera ha preso parte a progetti per il cinema e per la televisione, lasciando il segno con il suo talento. Tra gli ultimi lavori si possono citare Ero in guerra ma non lo sapevo per la regia di Fabio Resinaro (pellicola del 2022), Addio al nubilato (film Prime del 2021) e Gli infedeli, su Netflix del 2020. Spostata con l’attore Marco Bocci i due condividono il talento artistico e la passione per la recitazione.

Nel cast insieme a lei Giulia Bevilacqua, che nella fiction interpreta Arianna di Villalba moglie di uno dei politici più importanti di Palermo. Anche per lei, una lunga e interessante carriera nel mondo della recitazione sia per la televisione che per il grande schermo. Non è neppure mancata la conduzione di un programma televisivo, inoltre è anche scrittrice e regista teatrale.

Giovanissima e di talento anche Dharma Mangia Woods, contessina Costanza Di Giusto. Per lei il debutto è datato 2015, quando è stata scelta per L’estate addosso di Gabriele Muccino. Nel suo interessante curriculum anche la partecipazione a The Young Pope con Jude Law e Il contagio in cui ha recitato con Giulia Bevilacqua. Nel cast, altri interpreti straordinari come: Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi, Sergio Rubini.