Giulia Bevilacqua di nuovo mamma, l’annuncio su Instagram: “Ben arrivato Edo!”

Giulia Bevilacqua è diventata di nuovo mamma. Dopo la piccola Vittoria, arrivata nel 2018, l’attrice ha dato alla luce Edoardo, il suo secondogenito nato dall’amore per Nicola Capodanno. 41 anni e una lunga carriera alle spalle, Giulia ha annunciato a sorpresa di aver partorito, postando su Instagram la prima foto del neonato. Nello scatto Edo – come lo chiama la sua mamma – è nella carrozzina, mentre la sorellina Vittoria lo osserva felice. Insieme a loro la Bevilacqua che sorride, radiosa e bellissima come non mai. “Tornare a casa non è mai stato così bello! – ha scritto l’attrice -. Con Edoardo appena nato e Vittoria che ci aspettava piena di entusiasmo. Ben arrivato Edo! Mi sei mancata tanto Vitto! Vi amo tantissimo!”.

La prima gravidanza dell’ex protagonista di Distretto di Polizia era stata raccontata e condivisa sui social. Anche in occasione dell’arrivo del secondo figlio, Giulia aveva deciso di svelare ai follower di Instagram le sue emozioni, fra il pancione, i primi acquisti per il piccolo e le coccole a Vittoria. “Eh sì, amore mio, è in arrivo un fratellino”, aveva scritto postando uno scatto in cui la primogenita le accarezzava il ventre già rotondo. In tanti avevano fatto gli auguri alla futura mamma bis, felice per questa nuova avventura. La Bevilacqua è sposata dal 2017 con il giornalista Nicola Capodanno, sposato a sorpresa a Positano circa tre anni dopo il loro primo incontro, avvenuto per caso ad una festa. “Eravamo seduti sullo stesso pouf, schiena contro schiena – aveva svelato lei, parlando del marito -. Ci siamo girati ed è stato come se lo conoscessi da sempre, è scattato un senso di familiarità”.

Giulia non è l’unica mamma famosa del 2020, sono tante infatti le nascite che sono arrivate in questo periodo così complicato. Cristina Marino ha dato alla luce la piccola Nina Speranza, frutto del suo amore per Luca Argentero, e primogenita della coppia, mentre Alena Seredova e Alessandro Nasi sono diventati genitori di Vivienne Charlotte. Anche Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, ha coronato il suo sogno, dando alla luce la piccola Carlotta, mentre Ludovica Valli ha partorito Azzurra, la sua terza figlia, frutto del legame con Marco Fantini.