Pechino Express 2025, anticipazioni della settima tappa: si mixano le coppie

Fonte: Ufficio stampa Sky Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono le Atlantiche di "Pechino Express 2025"

Tutto pronto per la settima tappa di Pechino Express 2025, il viaggio condotto da Costantino della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru, arrivato ormai nel pieno della sfida.

Per i concorrenti rimasti è infatti giunto il momento di correre gli ultimi chilometri in Thailandia e giocarsi l’accesso al tanto ambito biglietto per il Nepal. Una tappa che promette scintille: giovedì 17 aprile, la nuova puntata si preannuncia come un turbinio di emozioni, colpi di scena e svolte inaspettate. Vediamo insieme cosa ci aspetta.

Pechino Express 2025, anticipazioni della settima tappa

Il viaggio delle sei coppie rimaste in gara a Pechino Express 2025 si avvicina a una svolta cruciale. Il tragitto “fino al tetto del mondo” sta per concludere il suo ultimo capitolo in Thailandia, con una settima tappa che potrebbe cambiare completamente gli equilibri. Tra corse, passaggi e sfide inaspettate, una cosa è certa: almeno cinque delle sei squadre riusciranno ad arrivare in Nepal.

L’obiettivo però è tutt’altro che semplice: questa tappa riserva infatti una sfida unica e tutt’altro che scontata. Le coppie, infatti, verranno mescolate, costrette a separarsi dai propri compagni storici per affrontare il percorso al fianco di un altro concorrente. Un esperimento psicologico e strategico che metterà alla prova affinità, spirito di adattamento e capacità di collaborare sotto pressione.

Le nuove formazioni, decise da Costantino Della Gherardesca con il supporto di Fru, dovranno affrontare una parte del tragitto complessivo di 228 km. Il punto di partenza sarà la cittadina di Tha Ton: da lì inizierà una corsa contro il tempo, in cui ogni nuova coppia dovrà trovare un equilibrio e un’intesa per raggiungere il villaggio di Baan Jator.

Qui li aspetta il famigerato Libro Rosso, uno dei punti di svolta più iconici di Pechino Express. I concorrenti potranno firmarlo solo nel momento in cui a raggiungerlo ci sarà anche il proprio compagno originale. Prima, però, bisognerà superare una salita estenuante tra caldo e umidità, e affrontare sfide che metteranno a dura prova fisico e mente.

La tappa si concluderà a Chiang Rai, dove le coppie, dopo aver toccato il Tappeto Rosso, scopriranno il verdetto della Busta Nera: due squadre saranno a rischio eliminazione e una, se la busta decreterà la tappa eliminatoria, sarà costretta a lasciare il viaggio.

A contendersi il sogno di arrivare in Nepal restano sei squadre: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

Questa settima puntata sarà particolarmente emozionante non solo per la fatica fisica, ma anche per quella emotiva. Viaggiare con un nuovo partner potrebbe rivelare fragilità o, al contrario, nuove sinergie inaspettate. Chi riuscirà a sfruttare il cambio in positivo? E chi invece rischierà il tutto per tutto?

Quando e dove vedere Pechino Express 2025