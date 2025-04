Dopo l'eliminazione dei Magici, Pechino Express raggiunge la sesta tappa e propone i Sette Mostri. Prova gastronomica che in passato ha messo in ginocchio molti concorrenti

Fonte: Ufficio Stampa Sky Fru (The Jackal), assistente di Costantino della Gherardesca

Continua l’avvincente ma crudele gioco di Pechino Express. Siamo giunti alla sesta tappa, quella decisamente poco consigliata ai delicati di stomaco. I Magici sono stati eliminati, un po’ a sorpresa, patendo alcune penalizzazioni. Fortuna loro, però, non hanno dovuto sopportare i “manicaretti” locali che gli ex compagni d’avventura sono costretti ad assaporare in questa nuova puntata. Ecco cosa sappiamo.

Pechino Express 2025, le anticipazioni della sesta tappa

Se i Complici sono stati fortunati per ben due volte, dinanzi alla prova della busta nera, così non è stato per i Magici. A decretarne l’eliminazione sono stati i Medagliati, il che per i due fratelli è stato un onore. Salvata per i capelli le Sorelle, grazie da un rapporto d’amicizia che potrebbe presentare il conto, prima o poi.

La sesta tappa sconvolgerà gli equilibri delle coppie in gara. Si resta nel nord della Thailandia, richiedendo il superamento di un percorso lungo ben 233 km. A partire da Chiang Mai, capitale dell’antico Regno di Lanna, le coppie ancora in gioco dovranno passare per Mae Rim, per poi ritrovarsi al traguardo nella cittadina di Tha Ton.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Non soltanto una lunga corsa verso Costantino della Gherardesca, sia chiaro. Nel mentre ci saranno numerose sfide, compresa quella più odiata di Pechino Express. Si tratta dei Sette Mostri, ovvero di alimenti della tradizione locale che sono ben distanti dalle nostre abitudini. I viaggiatori dovranno confrontarsi con l’odiatissima ruota, provando a tutelare il proprio stomaco. In questa stagione abbiamo già visto alcuni non riuscire a trattenersi e, per questa sfida, sguardo rivolto di certo a Ivana (ma non solo).

Ogni coppia dovrà svuotare i propri piatti prima di poter riprendere il percorso. A tutto ciò si aggiungono alcune sorprese, come la presenta di ben due Libri Rossi e alcuni traguardi intermedi, fondamentali per le sorti della tappa. Un passo fondamentale verso il Nepal.

Le coppie in gara

Jury Chechi e Antonio Rossi – Medagliati;

Nathalie Guetta e Vito Bucci – Cineasti;

Giulio Berruti e Nicolò Maltese – Estetici;

Samanta e Debora Togni – Sorelle;

Ivana Mrázová e Giaele De Donà – Atlantiche.

Quando e dove vedere Pechino Express 2025

La sesta tappa di Pechino Express promette d’essere entusiasmante e colma di sorprese. Ci sarà di certo da ridere e, stando alle anticipazioni video, anche da tenere a bada gli animi un po’ troppo accesi. L’appuntamento televisivo è fissato per giovedì 10 aprile, alle ore 21.15, in esclusiva su Sky.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Una visione garantita però non soltanto a chi ha il decoder in casa. Si può infatti seguire Pechino Express, con Costantino della Gherardesca e il fidato assistente Fru, anche in streaming via app NOW. In entrambi i casi, decoder e piattaforma, si può apprezzare il programma secondo i propri tempi, mettendo in pausa e ripartendo o attendendo qualche giorno prima di cimentarsi nell’avventura. Sky garantisce infatti una comoda fruizione on demand.