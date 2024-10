Fonte: IPA Pamela Prati

La vicenda Mark Caltagirone, che tanto ha fatto discutere nell’Italia pre-Covid, non è ancora conclusa. A farlo sapere Pamela Prati, tornata nel salotto di Caterina Balivo, la prima conduttrice a cui nel 2019 raccontò del suo grande amore per questo uomo mai esistito. All’epoca la conduttrice di Aversa conduceva Vieni da me, oggi è al timone de La Volta Buona e tra un retroscena e un aneddoto è stato impossibile non chiedere alla soubrette sarda novità sul caso che ha fatto scalpore solo cinque anni fa.

Pamela Prati a La Volta Buona: aggiornamenti sul caso Mark Caltagirone

A La Volta Buona Pamela Prati ha chiarito che ci sono ancora delle indagini in corso sul caso Mark Caltagirone, in cui sono coinvolte anche le sue ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Proprio perché la questione non è ancora conclusa dal punto di vista giudiziario la prima donna del Bagaglino ha preferito non spifferare troppi dettagli in televisione.

“Ci sono ancora delle indagini di quel caso e ci sono le sedi opportune per parlarne. Di quel periodo cosa resta? Tanto dolore e dispiacere, raccontata male! Non sono stata protetta nemmeno dai colleghi. – ha dichiarato la Prati – Oggi sono più forte di prima e mi dispiace che non sia stata creduta. Se racconti male i fatti la gente purtroppo non crede mai totalmente a cosa si dice. Se lo fanno alle donne è colpa tua. Rimane il dispiacere”.

La padrona di casa Caterina Balivo ha quindi chiesto se dopo tutta la vicenda Pamela Prati si sente in qualche modo colpevole per quanto successo ma l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata piuttosto chiara: “Non mi sento colpevole in quello che è successo. Mi hanno ingannata, non ho imbarazzo. E chiuderei qua, perché ci sono delle indagini, sono apposto con la mia coscienza”.

Pamela Prati ha dunque rimarcato per l’ennesima volta di essere vittima e non carnefice. “Avrei voluto avere più supporto dalle donne. Le persone vedono altre cose e si nutrono del tuo dolore, mi sono sempre tutelata e i valori trasmessi da mia madre. Non sono stata capita. Io in quel periodo avevo perso pure una sorella. Stavo male. Aspetto con pazienza l’esito finale. Vincerò, ho già vinto perché sono qui e potevo non essere qui”, ha aggiunto.

Come è finita la storia di Pamela Prati e Mark Caltagirone

In realtà non è chiaro di quali indagini ha parlato Pamela Prati nel salotto di Caterina Balivo. Lo scorso marzo, infatti, il gip di Roma ha archiviato la denuncia presentata dalla soubrette contro le due ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. “Pamela Prati non fu truffata. L’attrice usò espediente per auto-promozione”, la sentenza.

Nel 2021 il pm aveva chiesto l’archiviazione ritenendo il caso una “costruzione artificiosa costruita con la complicità, il consenso o, in ultima analisi, la tacita accettazione/connivenza da parte della soubrette”. I legali di Pamela Prati si erano opposti chiedendo l’istituzione di un procedimento che definisse le eventuali colpe dei soggetti coinvolti.

Una richiesta alla quale il gip, nell’ordinanza depositata il 19 marzo 2024, ha deciso di non dare seguito, ponendo fine al chiacchierato giallo. Ma a detta della Prati la questione sarebbe tutt’altro che risolta…