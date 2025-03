Oscar 2025, dove e quando vedere in tv i film che hanno vinto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Mikey Madison agli Oscar 2025

La notte degli Oscar 2025 è stata ricca di emozioni con tantissimi film che hanno trionfato, conquistando la celebre statuetta. Prima di tutto Anora di Sean Baker, che è stata premiata con ben cinque statuette.

La pellicola ha ottenuto, fra l’altro, il premio come Miglior film e Miglior regia. Diversamente da quanto accaduto in passato, quando per vedere i film vincitori degli Oscar bisognava attendere mesi, Anora è già disponibile per gli spettatori che vorranno scoprirlo comodamente seduti a casa.

Non solo questa pellicola, sulle piattaforme si possono trovare anche gli altri film protagonisti degli Oscar 2025.

Dove vedere i film che hanno vinto gli Oscar 2025

Si parte dunque con Anora, il film che in assoluto ha vinto di più agli Oscar 2025. La pellicola ha ricevuto la statuetta per Miglior film, Miglior regia per Sean Baker, ma anche Miglior sceneggiatura, Miglior montaggio e Miglior attrice protagonista per Mikey Madison.

Il film segue la vita di una giovane escort a Brooklyn e l’incontro inaspettato con il figlio di un oligarca russo che potrebbe offrirle una possibilità di riscatto. Dal 7 marzo 2025 la pellicola sarà disponibile su Sky Primafila.

Premiatissimo anche Wicked che ha ottenuto il premio Oscar per la Miglior scenografia e per la Miglior canzone originale. Il film è un adattamento del musical di Broadway del 2003 e racconta la vita nel Regno di Oz prima dell’arrivo di Dorothy.

Le protagoniste sono Elphaba (interpretata da Cynthia Erivo) e Glinda (interpretata da Ariana Grande), due aspiranti streghe entrate da poco nella famosa università di stregoneria e grandi amiche. Con il tempo diventeranno la Strega Cattiva dell’Ovest e la Strega Buona del Sud. Il film si può vedere su Sky e Now Tv, ma anche su Prime Video.

Da non perdere pure Dune – Parte due. L’adattamento del celebre romanzo di Frank Herbert ha infatti conquistato due premi agli Oscar 2025 per i Migliori effetti visivi e per il Miglior sonoro. Si può scoprire (insieme alla parte uno) su Sky e su Now Tv.

Fra i film più apprezzati c’è Emila Pérez che ha permetto a Zoe Saldaña di conquistare l’Oscar come Miglior attrice non protagonista. Si tratta di un musical drammatico che racconta le vicende di un’avvocatessa che verrà coinvolta nel mondo della criminalità organizzata dopo aver accettato di aiutare un boss della droga a cambiare la sua vita.

La pellicola ha conquistato anche il premio per la Miglior canzone originale con El Mal e si può vedere in streaming su Now e su Sky Cinema.

Troviamo poi Conclave, il film che racconta i segreti dietro l’elezione di nuovo Papa e vanta un cast d’eccezione con Stanley Tucci, Sergio Castellitto, Ralph Fiennes e Isabella Rossellini. Anche questa pellicola si può vedere su Now e su Sky Cinema.

E gli altri film? Presto anche le altre pellicole che hanno conquistato gli Oscar 2025 potrebbero sbarcare su Sky, Now o su altre piattaforme streaming. Fra questi troviamo The Substance con Demi Moore, ma anche Io sono ancora qui, eletto Miglior film internazionale che segue le vicende di una famiglia in Brasile durante la dittatura militare.