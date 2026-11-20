Dopo lo scontro con Barbara D'Urso in diretta a Ballando con le Stelle, Ornella Muti si sfoga dietro le quinte. E le parole dell'attrice sono durissime

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IPA Ornella Muti a Ballando con le Stelle

Ornella Muti ancora contro Barbara D’Urso. Non c’è pace tra le due prime donne di Ballando con le Stelle e un nuovo sfogo dell’attrice dietro le quinte del dancing show rischia di alimentare ulteriormente la tensione.

Ornella Muti contro Barbara D’Urso dietro le quinte

“Mi hai rotto il ca***”. Queste le parole durissime pronunciate da Ornella Muti dopo lo scontro con Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle. L’attrice, una volta tornata nella Sala delle Stelle, ha trovato in Gioia Giovanatti, ballerina professionista in coppia con Andy Diaz, una persona con cui confidarsi e sfogare tutta la tensione accumulata durante la diretta.

“A me non piace fare questo. Però non ne potevo più, basta. Mi hai rotto il ca***. Solo che io l’avevo detto meglio, ma lei mi ha spinto a dirlo in modo più aggressivo”, ha raccontato la Muti, ripensando al confronto appena avvenuto. Il filmato è stato mostrato a Ballando Segreto, lo spin off disponibile su Rai Play.

Dunque, Ornella ha lasciato intendere di aver cercato inizialmente di esprimere il proprio punto di vista con toni più pacati, salvo poi perdere la pazienza di fronte all’evolversi della discussione.

Ma alla rabbia è subentrata rapidamente l’amarezza. “Non è bello litigare con un’altra donna”, ha aggiunto, mostrando tutto il proprio dispiacere per un confronto che avrebbe preferito evitare.

Cosa è successo tra Ornella Muti e Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Tutto è cominciato durante la puntata di sabato 14 novembre, quando Ornella Muti e Barbara D’Urso si sono ritrovate protagoniste di un botta e risposta davanti alle telecamere di Rai 1.

L’attrice ha replicato alla conduttrice con una frase che non è passata inosservata: “Barbara, hai visto? Parlo anche io”. Una battuta che ha reso evidente la tensione tra le due donne, prima che l’attenzione si spostasse su un’altra vicenda destinata a monopolizzare la serata.

A catalizzare la discussione è stato infatti il cosiddetto profumo gate, scoppiato dopo che Guillermo Mariotto ha spruzzato del profumo in direzione di Barbara D’Urso. Un gesto che ha innescato un acceso confronto tra il giudice e la conduttrice, finendo per mettere in secondo piano quanto accaduto poco prima con Ornella Muti.

E proprio quest’ultima, ripensando alla serata, ha riconosciuto che l’episodio ha avuto almeno una conseguenza positiva per lei. “Mi sembra che grazie a quello la discussione tra me e Barbara D’Urso si sia ridimensionata e questo è importante”, ha confidato, riferendosi alla polemica tra Mariotto e D’Urso. Ma sarà davvero così?

Ornella Muti amareggiata, le parole dopo la lite

Se durante la diretta Ornella Muti non si è tirata indietro davanti al confronto, nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle è emerso soprattutto il suo lato più vulnerabile.

La 71enne non ha nascosto di essere rimasta turbata da quanto accaduto, spiegando di non amare le discussioni e, soprattutto, di non trovare piacevole ritrovarsi a litigare con un’altra donna.

Ad ascoltarla è stata Gioia Giovanatti, che ha cercato di rassicurarla e di farle sentire la propria vicinanza. La ballerina ha mostrato di comprendere perfettamente il suo stato d’animo, sottolineando quanto certi scontri possano lasciare conseguenze anche sul piano personale.

“È brutto quando succedono queste cose, anche dentro di te, che ti senti male, perché non è mai bello litigare”, ha commentato Gioia, cercando di consolare l’attrice.

Resta ora da capire se Ornella Muti e Barbara D’Urso avranno occasione di chiarirsi e lasciarsi alle spalle le incomprensioni. Ma, almeno per ora, le parole della concorrente confermano che lo scontro è tutt’altro che dimenticato.