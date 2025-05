Olly, nessun rimpianto sull’Eurovision 2025: “Orgoglioso della decisione che ho preso”

Fonte: IPA Olly

“Per me era vitale fare questo tour”. La prima delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2025 è andata in scena martedì 13 maggio: al posto del vincitore di Sanremo 2025, ovvero Olly con il brano Balorda nostalgia, c’è Lucio Corsi con Volevo essere un duro. Una scelta che Olly ha preso per preservare il tour (ma non solo), che cade proprio nello stesso periodo: così, il secondo classificato a Sanremo ha emozionato la platea dell’Eurovision. Ma, per Olly, nessun rimpianto.

Olly, nessun rimpianto sulla rinuncia all’Eurovision Song Contest 2025

Il 13 maggio, oltre alla prima semifinale dell’Eurovision 2025, si è tenuto anche il concerto di Olly a Roma. Sul palco, il giovane artista ha parlato apertamente, un po’ a sorpresa, della sua decisione di rinunciare all’Eurovision. Come da tradizione, infatti, è il vincitore di Sanremo a prendere parte alla competizione. Ma – ed è già accaduto in passato – Olly ha scelto di rinunciare: ecco perché abbiamo visto la splendida esibizione di Corsi durante la prima serata.

Al concerto a Roma, di fronte ai suoi fan affezionati, il giovane artista ha ribadito di essere orgoglioso della decisione presa. “Per me era vitale fare questo tour. Sono orgogliosissimo della decisione che ho preso. Per me era importante restare con i piedi per terra e stare con voi perché vi amo”, questa è la prima tappa romana del tour Lo rifarò, lo rifaremo. Durante il concerto, anche una piccola ma grande sorpresa ai suoi fan: un duetto con Emma sulle note di Ho voglia di te.

Perché Olly aveva rinunciato all’Eurovision

Diciamo così: Olly ha mantenuto la promessa. Giovane, anzi, giovanissimo: un artista che di strada ne ha da fare, nonostante la vittoria a Sanremo 2025. Non un punto di arrivo, ma solo un inizio per lui, come è stato per altri giovani, tra cui i Måneskin e Angelina Mango negli ultimi anni. Ma se i Måneskin hanno vinto l’Eurovision e Angelina Mango si è classificata settima, Olly ha scelto consapevolmente di non percorrere questa strada. Di mantenere fede al suo impegno con i fan, ma anche con se stesso. E quel “rimanere coi piedi per terra” lo dimostra ancora una volta.

La rinuncia all’Eurovision era stata confermata anche da un post su Instagram, dove aveva spiegato le sue motivazioni: “Ecco io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma io credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio. Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita”.

Parole che ci raccontano una verità: Olly ci ha riflettuto bene prima di dire di “no”. La gavetta, il duro lavoro, il desiderio di non scontentare i fan, ma soprattutto il sogno di raggiungere un successo dopo l’altro prendendosi i propri tempi. E senza bruciare le tappe, cosa che, in alcuni casi, può arrivare persino a intaccare la carriera di un artista.