“Oggi è un altro giorno”: Orietta Berti, l’incidente mai superato

Fonte: IPA Orietta Berti

Nella puntata del 18 ottobre 2022 di Oggi è un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone ha intervistato la meravigliosa Orietta Berti che ha raccontato alcuni momenti importanti della sua vita che l’hanno segnata per sempre: dall’infanzia povera (ma felice) vissuta in famiglia alla tragica morte di suo padre che ancora ricorda in tutto ciò che fa.

Orietta Berti, l’incidente di papà Mafaldo

Un destino segnato, quello di Orietta Berti, che in famiglia ha da subito respirato musica grazie alla passione di suo padre Mafaldo che studiava canto: “Studiava da tenore. Poi non poteva permettersi di pagare gli studi ed è andato a lavorare”, ha spiegato alla conduttrice Serena Bortone, agli ospiti in studio e al pubblico a casa.

L’infanzia dell’usignolo di Cavriago non è stata tutta rose e fiori, soprattutto dal punto di vista economico, ma la cantante si ritiene una persona fortunata nonostante tutto. C’è un episodio della sua vita, però, che l’ha segnata particolarmente, e riguarda la morte improvvisa del suo papà a causa di un incidente avvenuto in piazza mentre era in bicicletta, quando lei aveva 18 anni.

“Avevamo soltanto papà. Siamo rimaste tre donne: la mia nonna Rosa, mia mamma ed io. Per fortuna mamma aveva un buon lavoro; se non ci fosse stato Giorgio Calabrese non sarei qui. Lui, di proposito, si è fermato al mio paese e ha insistito. Facevo dei provini per vedere se ci fosse qualche casa discografica interessata a me”.

Suo padre non è riuscito a vedere il successo ottenuto dalla figlia, nonostante fosse stato lui ad insistere affinché lei diventasse una cantante, ma per Orietta Berti niente è mai stato superato davvero. Papà Mafaldo è sempre con lei, in ogni suo successo e in ogni cosa che fa: “Ogni volta che faccio una canzone nuova penso che se lui fosse andato a cantare e avesse realizzato il suo sogno avrebbe fatto le stesse cose che faccio io”, ha spiegato.

Orietta Berti, 57 anni di successi

La carriera di Orietta Berti, piena di grandissimi successi ma anche di momenti meno belli, ha visto un grande cambiamento nell’ultimo anno. Nonostante i suoi traguardi indiscutibili ottenuti nel corso del tempo, la collaborazione con Fedez e Achille Lauro le ha permesso di avvicinarsi ad un pubblico più ampio, fatto anche di molti giovani che per questioni anagrafiche erano più lontani dalla sua musica.

Mille, il brano diventato hit in pochissimo tempo scalando tutte le classifiche, ha segnato un nuovo inizio che ora non sembra vedere una fine. Amata da tutti, Orietta Berti continua a lavorare duramente e ad effettuare cambiamenti come se fosse sempre la prima volta. La sua ultima esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, ad esempio, prosegue a gonfie vele grazie alla sua sincerità e alla simpatia che la contraddistinguono nel commentare i concorrenti in Casa.

57 anni di carriera per l’usignolo di Cavriago che non smette di stupire e sembra avere in serbo ancora molte novità, tra cui un One Woman Show tutto suo, in cui si metterà ancora una volta alla prova nonostante non abbia più nulla da dimostrare.