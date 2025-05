Nathalie Guetta a Sanremo 2026 con Carlo Conti: l’indiscrezione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Nathalie Guetta

Il sogno di Nathalie Guetta di prendere parte a Sanremo 2026 potrebbe presto avverarsi grazie a Carlo Conti. Lo rivela il settimanale Oggi secondo cui il conduttore starebbe già preparando il cast della nuova edizione della kermesse.

Fra i nomi scelti per i conduttori ci sarebbe anche quello di Nathalie Guetta, attrice in Don Matteo e protagonista di Pechino Express.

Nathalie Guetta a Sanremo 2026: la telefonata di Carlo Conti

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, nei prossimi giorni Nathalie Guetta potrebbe ricevere una telefonata importante da parte di Carlo Conti.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve, Nathalie Guetta aveva svelato il desiderio di condurre Sanremo. “Prima di morire vuole fare la soubrette a Sanremo” aveva detto la conduttrice. “Credo che la farò” era stata la replica dell’ospite.

Stando a ciò che rivela Alberto Dandolo, per il prossimo Sanremo 2026 il desiderio di Nathalie potrebbe avverarsi davvero. Carlo Conti infatti avrebbe ascoltato l’intervista e avrebbe deciso di chiamare l’attrice.

Nathalie Guetta dunque potrebbe essere fra i volti della prossima edizione di Sanremo 2026. “Nelle prossime settimane, secondo quanto ci risulta, Carlo prenderà contatti con l’esuberante artista”, spiega Dandolo sul settimanale.

Già qualche settimana fa Carlo Conti aveva confidato di essere al lavoro per creare la nuova edizione di Sanremo. Intervistato dal settimanale Chi aveva parlato dei suoi piani per il futuro, lasciando intendere di avere già in mente un cast.

“Questa volta a dicembre ho costruito l’idea di avere tanti amici e l’anno prossimo farò la stessa cosa”, aveva confessato.

Nathalie Guetta fra tv e grandi amori

Conosciuta per il ruolo della perpetua Natalina nella serie tv Don Matteo, Nathalie Guetta è uno dei personaggi del momento. Non solo grazie alla sua partecipazione a Pechino Express, dove ha mostrato il suo carattere schietto ed esuberante, ma anche per via di un’intervista rilasciata a Belve.

Di fronte a Francesca Fagnani infatti Nathalie Guetta si è lasciata andare a confessioni e rivelazioni, parlando d’amore, carriera e futuro.

Pochi lo sanno, ma Nathalie Guetta è la sorella di David Guetta, uno dei dj più famosi e amati al mondo. Se suo fratello ha scelto la musica, Nathalie ha trovato la sua strada nel cinema e nella tv. “La recitazione è la situazione in cui so esprimermi meglio – ha spiegato -. Prima di sperimentare la camera credevo non fossi fatta per quello, ma davanti alla camera non hai il tempo di pensare a niente. Vivi quell’attimo”.

“Una perpetua è per sempre – ha spiegato l’attrice, parlando del ruolo che l’ha resa famosissima -, ma quando mi chiamano Natalina mi viene l’avvilimento. Nathalie è sexy, Natalina per niente […] Non mi ha chiamato nessuno oltre Don Matteo, ma si sveglieranno dieci minuti prima della mia morte. All’inizio volevano che mi facessi crescere i baffi e le sopracciglia e io ho lottato contro questa cosa. Perché una caricatura?”.

L’attrice ha poi parlato senza filtri del suo privato, ricordando due matrimoni finiti, entrambi con uomini cubani. “Mi sono innamorata, ma delle persone sbagliate – ha rivelato -. Mi sono sposata con due cubani, la prima volta è finita dopo due giorni, se n’è andato lui. Era la sua intenzione, me l’aveva pure detto, gli serviva per fuggire da Cuba”.