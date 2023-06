Morgan replica piccato a Fedez: XF 2023 inizia col botto

Fonte: IPA Morgan e Fedez a XF 2014

XF 2023 si prospetta come una edizione molto, molto, calda. Perché alla giuria quasi totalmente confermata dello scorso anno (Ambra, Dargen e Fedez) , che era stata la cosa più riuscita – dei cantanti, siamo sinceri, ricordiamo ben poco – si è aggiunta la bomba Marco Castoldi, in arte Morgan. Un ritorno tanto atteso quanto temuto, probabilmente dalla produzione stessa che ha messo in conto di dover avere a che fare con un cavallo pazzo, di razza, ma pazzo. E che affiancandolo al “nemico storico” del programma, ovvero Fedez, avrebbe scatenato inevitabili scintille da subito.

Cosa, puntualmente, avvenuta un attimo dopo l’ufficializzazione della giuria. Ovvero: Fedez che a domanda di un giornalista esprime le sue preoccupazioni sul ritorno di Morgan, lui che dai social lo sfida piccato. Ma andiamo con ordine:

XF 2023, Fedez su Morgan: “Spero arrivi in orario”

“Il ritorno a XFactor con Morgan, lui è sempre così turbolento, ti preoccupa che ci sia?”. A margine della conferenza stampa di presentazione del suo Festival Love Mi, Fedez ha rispsoto così a questa domanda diretta posta da un giornalista. “Non è questione di turbolento, spero sia professionale e che arrivi almeno in orario“. “Non è scontato?”, lo incalzano. E lui: “No, perché non è mai stato così“.

Morgan, la replica piccata a Fedez via social

La replica di Morgan, ca va sans dire, non si è fatta attendere. Con un post pubblicato sul suo account Instagram, il cantautore ha risposto per le rime, lanciando il suo guanto di sfida.

“Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?”

Tanti i commenti sotto al post, tra chi lo applaude (“Bravo Morgan cantagliele 🎤🎤🎤 ), chi prevede scintille (“Iniziamo col botto 😂2) e chi, ancora, ci legge una strategia promozionale: “Ottima mossa promozionale questa pseudo faida 🙌🔥”. Che abbiano ragione tutti?