Miss Italia 2022, la finalista Giulia Giada Cordaro: “Sono stata abusata dal medico”

Fonte: Instagram Giulia Giada Cordaro (Instagram)

Giulia Giada Cordaro, Miss Piemonte e finalista al concorso di Miss Italia 2022, è stata ospite del programma di Rai2 I Fatti Vostri insieme ad alcune colleghe. La 25enne non ha, però, parlato di bellezza e di moda, ma di una drammatica esperienza che purtroppo è stata costretta a vivere nel 2021. Ecco il suo racconto a Salvo Sottile e ad Anna Falchi.

Giulia: “Ho subito violenza, è stato un medico”

Mentre Giulia Giada Cordaro era intenta a parlare, nello studio de I Fatti Vostri è calato improvvisamente il silenzio. Il pubblico e i due conduttori hanno ascoltato, particolarmente colpiti dalla vicenda, il tragico racconto della ragazza. “Lo scorso anno ho subito violenza da un medico – rivela la 25enne di Borgaro Torinese, visibilmente provata – Ha agito indisturbato dopo avermi fatto spogliare con la scusa di praticare un massaggio”.

Giulia ha denunciato immediatamente il medico che l’ha violentata: l’uomo è stato fermato e condannato. “È importante, per chi subisce violenze, denunciare e farsi aiutare a uscire dall’abisso in cui si rischia di cadere. Pensavo di riuscirci da sola ma la violenza tornava sempre. Nei modi più strani”, ha poi ammesso Giulia Giada Cordaro in tv.

Giulia è una donna solare e sorridente, nonostante il dolore che si porta dentro. Ama lo sport: ha infatti giocato a pallavolo, ad alti livelli, e ora si dedica ai pesi e al trekking. Partecipare al concorso di Miss Italia 2022 è, per lei, una sorta di rivincita dopo tutto quello che ha passato.

Lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la finalista di Miss Italia 2022 aveva già spiegato via social ciò che le è accaduto lo scorso anno, senza però entrare nel dettaglio dello stupro. Giulia aveva anche lanciato un messaggio molto chiaro (con un post su Instagram) rivolto a tutte le donne vittime di abusi, o che si sentono in pericolo e vengono minacciate: “Denunciate. Sempre. Se posso aiutare anche solo una donna, per me è una vittoria. Lo avrei fatto a prescindere da Miss Italia. A maggior ragione ora, con una visibilità più ampia”.

E ancora: “Dobbiamo avere la forza di farci aiutare, dobbiamo assimilare che non siamo noi sbagliate, che non siamo noi sporche, non siamo noi che abbiamo dato il consenso. Noi siamo le vittime!”.

Eleonora e Cecilia, due Miss vittime di bullismo

Subito dopo la testimonianza di Giuia Giada Cordero, è toccato a Eleonora Lepore e Cecilia Alma Levita parlare in tv delle loro vicende personali.

La prima, eletta Miss Trentino Alto Adige, 18 anni, è nata e cresciuta a Roma ma vive da molti anni a San Candido (Bolzano): a I Fatti Vostri ha spiegato di aver vissuto situazioni che l’hanno toccata nel profondo e fatta crescere in fretta. In primis, il bullismo subito negli anni dell’adolescenza, in ambito scolastico.

Stesso destino per l’altra finalista di Miss Italia 2022, Cecilia, 22enne di Todi, che è stata a lungo derisa e umiliata dai compagni di classe per via del busto che era costretta a indossare per cercare di correggere una grave forma di scoliosi.

“Mi chiamavano la ragazza di plastica. Sono stati momenti duri, anni difficili. Ne sono uscita solo grazie a mia madre”, ha raccontato la ragazza, spiegando però che tale esperienza l’ha “temprata nell’animo”.