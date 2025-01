Miriam Leone, look luminoso prima di Sanremo 2025: dettaglio da quasi 5000 euro

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Miriam Leone, 10 look che hanno fatto la storia (e l'hanno cambiata)

Sanremo è sempre più vicino: manca meno di un mese all’attesissima edizione 2025 del Festival della musica italiana, la prima dopo l’era di Amadeus. A ricoprire il ruolo di direttore artistico sarà questa volta Carlo Conti, come noto. È stato lui a selezionare i Big in gara e anche a scegliere i co-conduttori che lo affiancheranno in questo nuovo viaggio. Parliamo di Mahmood, Elettra Lamborghini, Bianca Balti e Miriam Leone, l’ex Miss Italia ed attrice di successo.

I preparativi sono ovviamente ufficialmente partiti, con gli artisti alle prese con le prove e l’orchestra ed i co-conduttori che si sono riuniti per il tradizionale shooting firmato da Tv Sorrisi e Canzoni: è stata proprio Miriam Leone a far trapelare la notizia, postando su Instagram uno scatto di gruppo a pochi minuti dal servizio fotografico. Uno scatto che ha avuto modo di circolare sul web ben poco, prima di essere tempestivamente cancellato. Agli occhi vigili dei fashion addicted, però, quel tempo è stato più che sufficiente per passare la mise allo scanner.

Miriam Leone, la mise all’insegna della luce

Una cosa è certa: anche tra i co-conduttori a Sanremo si terrà una vera e propria gara, una giocata a colpi di stile. I look emersi dallo shooting dimostrano già come tutti loro abbiano già iniziato a mettere in campo le loro armi migliori, impegnatissimi sin dal principio nello stupire al meglio della loro forma. Anche in occasione degli scatti anticipatori del Festival non è mancato il nero, illuminato e reso prezioso però da dettagli degni di nota.

A fare questa scelta è stata anche l’ex Miss Italia Miriam Leone, che ha preferito arricchire quello che sembra un lungo abito nero con un gilet in misura cropped interamente costellato di perle di varia dimensione.

Il capo, decisamente e motivatamente statement, porterebbe la firma di Roger Vivier ed avrebbe un modico prezzo di circa cinquemila euro. Così, alla luce di tanto impegno, viene spontaneo interrogarsi in merito a di cosa di fantastico ci toccherà prendere visione, con gli occhi che brillano davanti allo schermo e nel cuore la consapevolezza di potercene permettere soltanto una replica un po’ più economica.

Perché sì, a quanto pare i co-conduttori trasformeranno il teatro dell’Ariston in una immensa passerella: chi vincerà non è ancora dato saperlo, ma le scommesse sono già aperte.

Quando inizia il Festival di Sanremo 2025

Per scoprire chi vincerà la competizione fashion non resta che portare ancora un po’ di pazienza. L’attesissimo Festival di Sanremo 2025 inizierà martedì 11 febbraio, concludendosi poi sabato 15. Durante le serate a comporlo, Carlo Conti verrà appunto affiancato dai nostri eroi: durante la prima serata con lui sul palco ci saranno Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, colleghi e amici storici.

La seconda sarà invece la volta di Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Bianca Balti, mentre la terza di Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini. Nella quarta serata prenderanno il loro posto Geppi Cucciari e Mahmood ed in ultimo, in occasione della finale, sul palco saliranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.